معاون سازمان صنایع و معادن استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این واحدها که با سرمایهگذاری بیش از هزار و 150 میلیارد ریال راهاندازی شده اند برای دوهزار نفر شغل ایجاد کرده است.
وی عنوان کرد: دراین مدت پروانههای صادره گروههای صنعتی کانی غیرفلزی، محصولات غذایی و محصولات چوبی به ترتیب با 38، 33 و 19 فقره بیشترین آمار موجود را به خود اختصاص دادهاند.
منتظری اظهارکرد: همچنین از نظر میزان سرمایهگذاری، گروه صنعتی محصولات غذایی با 320 میلیارد ریال، صنایع فلزی با 220 میلیارد ریال و صنایع پلاستیکی با 140 میلیارد ریال، بالاترین رتبهها را دارند.
این مسئول ادامه داد: صنایع غذایی، محصولات کانی غیرفلزی و صنایع ماشینآلات و تجهیزات به ترتیب با 484 نفر، 337 نفر و 194 نفر بیشترین میزان اشتغالزایی را بر اساس پروانههای بهره برداری صادره درهفت ماهه نخست امسال داشته اند.
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