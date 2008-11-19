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۲۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۰۵

معاون صنایع و معادن گیلان:

180 فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی درگیلان صادر شد

180 فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی درگیلان صادر شد

رشت - خبرگزاری مهر: علی منتظری گفت: در هفت ماهه نخست سال جاری 180 فقره پروانه بهره ‌برداری در استان گیلان صادر شده است.

معاون سازمان صنایع و معادن استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این واحدها که با سرمایه‌گذاری بیش از هزار و 150 میلیارد ریال راه‌اندازی شده اند برای دوهزار نفر شغل ایجاد کرده است.

وی عنوان کرد: دراین مدت پروانه‌های صادره گروههای صنعتی کانی غیرفلزی، محصولات غذایی و محصولات چوبی به ترتیب با 38، 33 و 19 فقره بیشترین آمار موجود را به خود اختصاص داده‌اند.

منتظری اظهارکرد: همچنین از نظر میزان سرمایه‌گذاری، گروه صنعتی محصولات غذایی با 320 میلیارد ریال، صنایع فلزی با 220 میلیارد ریال و صنایع پلاستیکی با 140 میلیارد ریال، بالاترین رتبه‌ها را دارند.

این مسئول ادامه داد: صنایع غذایی، محصولات کانی غیرفلزی و صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات به ترتیب با 484 نفر، 337 نفر و 194 نفر بیشترین میزان اشتغالزایی را بر اساس پروانه‌های بهره ‌برداری صادره درهفت ماهه نخست امسال داشته اند.

کد مطلب 785995

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