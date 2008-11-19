معاون سازمان صنایع و معادن استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این واحدها که با سرمایه‌گذاری بیش از هزار و 150 میلیارد ریال راه‌اندازی شده اند برای دوهزار نفر شغل ایجاد کرده است.

وی عنوان کرد: دراین مدت پروانه‌های صادره گروههای صنعتی کانی غیرفلزی، محصولات غذایی و محصولات چوبی به ترتیب با 38، 33 و 19 فقره بیشترین آمار موجود را به خود اختصاص داده‌اند.

منتظری اظهارکرد: همچنین از نظر میزان سرمایه‌گذاری، گروه صنعتی محصولات غذایی با 320 میلیارد ریال، صنایع فلزی با 220 میلیارد ریال و صنایع پلاستیکی با 140 میلیارد ریال، بالاترین رتبه‌ها را دارند.

این مسئول ادامه داد: صنایع غذایی، محصولات کانی غیرفلزی و صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات به ترتیب با 484 نفر، 337 نفر و 194 نفر بیشترین میزان اشتغالزایی را بر اساس پروانه‌های بهره ‌برداری صادره درهفت ماهه نخست امسال داشته اند.