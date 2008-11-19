طرح فرمانده ایساف برای گفتگو با اعضای سابق طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دیوید مک کرنان روز چهارشنبه در برابر اعضای شورای آتلانتیک آمریکا در واشنگتن گفت: تنها با همکاری رهبران محلی و اعضای سابق طالبان است که می توان پایانی خوش را برای افغانستان رقم زد.

وی در ادامه افزود: آشتی در سطح محلی بین مبارزان محلی و میان شخصیت های بانفوذ منطقه یک روش بسیار سودمند است.

فرمانده نیروی ایساف در افغانستان خاطرنشان کرد که وی تاکنون کم وبیش با برخی از وزیران افغان یا شوراهای قبیله ای صحبت کرده است.

وی ضمن رد مسلح کردن قبایل علیه شورشیان و طالبان گفت: ما می توانیم 30 سال را در افغانستان بگذرانیم بدون اینکه از پیوندهای قبیله ای در این کشور آگاهی یابیم.

این مقام ارشد ناتو افزود: در صورت حمایت شما از یک قبیله خاص، بدون اینکه شما اطلاعی داشته باشید به قبایل دیگر اهانت کرده اید.

فرماندهان ارتش آمریکا اعتراف کرده اند که باوجود حضور 70 هزار نیروی نظامی در افغانستان نتوانسته اند جنگ در این کشور را تاکنون به نفع خود به پایان برسانند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تنها در صورتی می توان آرامش را در افغانستان برقرار کرد که مردم این کشور خواستار آن باشند و در این زمینه تصمیم گیری کنند.

این درحالی است که " گوردون جاندرو" سخنگوی کاخ سفید اخیرا طی بیانیه ای اعلام کرد: ما هیچ نشانه ای از سوی ملاعمر مبنی بر اینکه وی آماده توقف خشونتها، قطع همه ارتباطات با القاعده و حمایت از دولت افغانستان باشد، نمی بینیم.

چندی پیش مذاکرات آشتی ملی افغانستان درعربستان و به ابتکار آل سعود برگزار شد و بیش از 12 نفر از اعضای بلند پایه طالبان با تائید حامد کرزای برای شرکت در آن به عربستان سفر کرده بودند که جزئیات زیادی درباره این نشست و مذاکرات انجام شده در آن منتشر نشد.