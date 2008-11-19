موفقیت اولین آزمایش شبکه ارتباطی جدید فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فضایی آمریکا - ناسا - اعلام کرد اولین آزمایش ارتباطات فضایی با الگوی اینترنتی در اعماق فضا با موفقیت صورت گرفته است.

به گفته آدریان هوک - رئیس موسسه ساختار شبکه ای فضایی، تکنولوژی و استاندارد ناسا این آزمایش اولین قدم در خلق گونه ای جدید از توانایی برقراری ارتباطات فضایی خواهد بود.

به گزارش ناسا مهندسان این سازمان با استفاده از نرم افزاری به نام DTN موفق به انتقال و دریافت تصاویر فضایی از یکی از فضاپیماهای ناسا که در مسافت 32.4 میلیون کیلومتری زمین قرار دارد، شدند.

این نرم افزار که توانایی کنار آمدن با اختلالاتی مانند تاخیر، قطع و از بین رفتن ارتباط را دارد حاصل همکاری ناسا و یکی از مقامات بلند پایه شرکت گوگل است.

نرم افزار DTN با استفاده از شیوه ای متفاوت از نقل و انتقالات اینترنتی رایج- TCP/IP- اقدام به ارسال و دریافت اطلاعات فضایی می کند. این نرم افزار نیازی به ارتباط متوالی نداشته و به همین دلیل ایجاد نقص در این نقل و انتقال با مشکلات محدودتری روبرو خواهد بود.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، ناسا اعلام کرد در صورتی که شبکه ارتباطی قادر به یافتن مقصد ارسال اطلاعات نباشد، اطلاعات از بین نرفته و توسط شبکه تا زمان یافتن امکان ارتباط با شبکه ای دیگر و ارسال آن به شبکه یا مقصدی دیگر حفظ خواهد شد.