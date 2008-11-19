یدالله طاهرنژاد، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: این حزب برای وحدت تمامی گروه های اصلاح طلب و در نهایت معرفی یک کاندیدای واحد از سوی اصلاح طلبان تمام تلاش خود را انجام می دهد و تنها در صورتی کاندیدای مستقل معرفی می کند که آنها به اجماع نرسند، اما در حال حاضر نام هیچ کدام از افراد مورد نظر و کاندیداهای حزبی بالقوه خود را قصد ندارد اعلام کند.

وی درباره اظهار نظرهای سید محمد خاتمی مبنی بر اینکه در حال حاضر هیچ علاقه ای به کاندیداتوری در انتخابات ندارد، افزود: افراد در شرایط عادی ممکن است موضعی اتخاذ کنند که این موضع در وقت اضطرار تغییر کند، لذا احتمال قوی می دهیم که آقای خاتمی هم در نهایت به عنوان کاندیدا آمادگی خود را جهت حضور در انتخابات اعلام کند.

طاهر نژاد با بیان اینکه در شرایط کنونی وضعیت خاتمی و میرحسین موسوی با یکدیگر متفاوت است، گفت: خاتمی یک فعال سیاسی در میدان است که می توان او را یک کاندیدای بالقوه دارای اقبال و قوی دانست.

وی ادامه داد: واقعیت این است که تاکنون هیچ تائیدیه صریح و یا علامت روشنی درباره حضور در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان کاندیدا از سوی میرحسین موسوی ندیده ایم؛ چون وقتی مطلبی در خصوص کاندیداتوری میر حسین از قول وی مطرح شد دفتر وی بلافاصله تکذیب کرد و معنی این اقدام عدم اعتقاد صریح میر حسین موسوی به کاندیداتوری و مردد بودن است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با تاکید بر اینکه نباید با شخصیت میرحسین موسوی بازی شود، خاطرنشان کرد: تنها هر دوره در ایام انتخابات ریاست جمهوری نام میر حسین به عنوان کاندیدا مطرح می شود اما متاسفانه تا انتخابات بعدی به دست فراموشی سپرده می گردد، به نظر بنده این بازی با شخصیت اوست.