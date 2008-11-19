مسابقات اسکی بین المللی یادواره شهدای آسارا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی باقری صبح امروز در مراسم بازدید مدیر تربیت بدنی شهرستان و هیئت همراه از پروژه های ورزشی بخش آسارا اظهار داشت: از آنجایی که جوانان روستاهای بخش آسار در گسترش ورزش اسکی ایران بسیار تلاش کرده اند اما آنطور که باید ورزشکاران کشوری و جهانی این منطقه ویژه را نمی شناختند با همفکری و همکاری فدراسیون اسکی و مدیران منطقه قرار شد هر ساله مسابقات بین المللی یادواره شهدای آسارا برگزار شود.

وی افزود: تاکنون از 16 کشور برای حضور در سومین دوره مسابقات بین المللی یادوارده شهدای آسارا دعوت شده است و امیدواریم این مسابقات به نحو احسن از تاریخ دوازدهم اسفندماه به مدت دو روز در پیست دیزین برگزار شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: باتوجه به پتانسیل و استعدادی که این منطقه در رشد ورزش داشته است امکانات کافی در اختیار این ورزشکاران نیست و متاسفانه این بخش با مشکلات بسیاری برای رشد و توسعه ورزش مواجه است که بخشی از آن به اقلیم و جغرافیای منطقه و بخشی به کمبود اعتبارات باز می گردد.

باقری تاکید کرد: این عدم استقرار امکانات ورزشی در منطقه باعث شده است که تنها نیمی از استعدادهای جوانان در رشته های مختلف ورزشی شکوفا شود.