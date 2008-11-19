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۲۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۰۶

در دیزین؛

مسابقات اسکی بین المللی یادواره شهدای آسارا برگزار می شود

مسابقات اسکی بین المللی یادواره شهدای آسارا برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: بخشدار آسارا گفت: مسابقات بین المللی یادواره شهدای بخش آسارا با همکاری فدراسیون اسکی در پیست دیزین برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی باقری صبح امروز در مراسم بازدید مدیر تربیت بدنی شهرستان و هیئت همراه از پروژه های ورزشی بخش آسارا اظهار داشت: از آنجایی که جوانان روستاهای بخش آسار در گسترش ورزش اسکی ایران بسیار تلاش کرده اند اما آنطور که باید ورزشکاران کشوری و جهانی این منطقه ویژه را نمی شناختند با همفکری و همکاری فدراسیون اسکی و مدیران منطقه قرار شد هر ساله مسابقات بین المللی یادواره شهدای آسارا برگزار شود.

وی افزود: تاکنون از 16 کشور برای حضور در سومین دوره مسابقات بین المللی یادوارده شهدای آسارا دعوت شده است و امیدواریم این مسابقات به نحو احسن از تاریخ دوازدهم اسفندماه به مدت دو روز در پیست دیزین برگزار شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: باتوجه به پتانسیل و استعدادی که این منطقه در رشد ورزش داشته است امکانات کافی در اختیار این ورزشکاران نیست و متاسفانه این بخش با مشکلات بسیاری برای رشد و توسعه ورزش مواجه است که بخشی از آن به اقلیم و جغرافیای منطقه و بخشی به کمبود اعتبارات باز می گردد.

باقری تاکید کرد: این عدم استقرار امکانات ورزشی در منطقه باعث شده است که تنها نیمی از استعدادهای جوانان در رشته های مختلف ورزشی شکوفا شود.

کد مطلب 786025

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