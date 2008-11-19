عرضه یک میلیارد و 753 میلیون ریال کتاب در مدارس مازندران

معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کتاب ها در قالب یک هزار و 902 کارتن به نمایشگاه های اختصاص کتاب مدارس مازندران راه یافته است .

وی همچنین از توزیع دو مرحله ای کتاب در کتابخانه های مدارس مازندران خبر داد و افزود : در مرحله اول معادل 300 میلیون ریال کتاب در بین مدارس استان توزیع شده است .

فرهودی یادآور شد: در راستای گسترش فرهنگ کتابخوانی معادل 700 میلیون ریال کتاب نیز پس از هفته کتاب در اختیار ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق تابعه قرار می گیرد .

وی تقدیر از کتابداران آموزشگاه ها و ادارات تابعه و کتابخوانان برتر مدارس را از دیگر فعالیتهای سازمان متبوع در هفته کتاب عنوان و تصریح کرد : برای اولین بار کارنامه مطالعاتی دانش آموزان به صورت ماهانه در مدارس مازندران ارائه خواهد شد.

وی افزود : با سنجش میزان مطالعه هر کتاب توسط دانش آموزان در یک ماه ، انتخاب کتابخوانان برتر آسان می شود .