سریعترین پردازشگر اینتل تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت اینتل، بزرگترین شرکت تولید کننده پردازشگر های رایانه ای در جهان روز گذشته پیشرفته ترین پردازشگر رایانه ای را با نام "Intel Core i7" ارائه کرد.

این پردازشگر که ساختاری بسیار پیچیده دارد اولین عضو از خانواده پردازشگر های "نهالم" اینتل است و با استفاده از تکنولوژی خاص، عملکرد آن بهبود یافته و سرعت انتقال اطلاعات در آن به حداکثر رسیده است.

استفاده از Core i7 سرعت عملیاتی مانند ویرایش تصویر، بازیهای رایانه ای و فعالیتهای اینترنتی و محاسباتی را بدون افزایش میزان مصرف انرژی تا 40 درصد سرعت خواهد بخشید.

به گفته متخصصان این اولین باری است که امتیاز عملکرد یک پردازشگر از 100 تجاوز کرده است و به همین دلیل می توان به پرازشگر Core i7 عنوان سریعترین پردازشگر جهان را اختصاص داد.

اینتل به منظور انطباق با نیازهای کاربران اقدام به تولید این پردازشگر کرده است تا با شتاب بخشیدن به عملکرد و قدرت محاسباتی رایانه ها نیاز کاربران را تا حد بالایی مرتفع کند.

بر اساس گزارش ام اس ان، سرعت بالای پردازشگر Core i7 امکان انجام چند عملیات همزمان از قبیل عملیات محاسباتی و گرافیکی را با هم به کاربر خواهد داد.

به گفته مقامات اینتل، این پردازشگر اولین عضو خانواده پردازشگر "نهالم" اینتل بوده و نمونه های متناسب با سرور و تلفن همراه این محصول نیز به زودی تولید خواهند شد.