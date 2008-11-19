پرهیز از جنجال توافق ایران و 1+5 است /پیامی از اوباما دریافت نکرده ایم

حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درحاشیه بازدید از غرفه مهر در جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها در پاسخ به خبرنگار مهر که پرسید به نظر می رسد نوعی فضای سکوت و انتظار بر پرونده هسته ای ایران حکمفرما شده است، دلیل آن را چه می دانید، گفت: خبر تابع بروز اتفاق جدید است و اطلاع رسانی نیز موضوعی دوجانبه است، دلیلی ندارد که همیشه در موضوع هسته ای شاهد کثرت خبر و اطلاع رسانی باشیم.

وی تصریح کرد: بروز یا احساس این حالت( سکوت در موضوع هسته ای) اتفاق جدیدی نیست و با توافق طرفین یعنی جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 چنین حالتی ، یعنی پرهیز از دامن زدن به جنجال ها ، اتفاق افتاده است . بروز این حالت همیشه منفی نیست و همیشه هم مثبت نیست و بستگی به خواست طرفین در مقاطع مختلف دارد.

قشقاوی در پاسخ به این سئوال که آیا تاکنون پیام و سینگالی از طرف اوباما یا مشاورانش به ایران داده شده است یا خیر،گفت: تاکنون هیچ پیامی از اوباما دریافت نکرده ایم.