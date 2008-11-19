کانون پرورشی فکری کودکان همدان فضای آموزشی مناسب ندارد

اکبرکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به برگزاری برنامه های فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و مذهبی در این کانون، افزود: فعالیتها در 26 مرکز فرهنگی ثابت و 6 کتابخانه سیار و 3 واحد کتابخانه پستی برگزار می شود.

وی برگزیده شدن مربیان کانون در مسابقه ی مهر جبین در اراک و برگزاری ششمین جشنواره قصه گویی استانی و اجرای موفق برنامه های هفته ی کتاب و کتابخوانی را از موفقیتهای کانون ذکر کرد.

کرمی از همکاری با هلال احمربرای راه اندازی جشنواره نیکوکاری در روستاهای استان همدان خبر داد و گفت :خوشبختانه برای تهیه کتاب های جدید ویژه کانون اعتبار مورد نیاز جذب شده است و همدان در تأمین اعتبار برای کتاب کودک و نوجوان هیچ مشکلی ندارد.

وی با بیان این مطلب که ایجاد امکانات لازم جهت رشد پرورش فکری کودکان و نوجوانان و شکوفایی استعدادها بر اساس ارزش های نظام تعلیم و تربیت است، افزود: غنی سازی اوقات فراغت کودکان و بالا بردن میزان آوایی کودکان و نواجوانان برای زندگی فردی و اجتماعی از مهم ترین اهداف کانون به شمار می رود.

مدیرکانون پرورش فکری استان همدان یادآور شد:در این مرکز 263 هزار و 460 کتاب در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.