دیدار تیم های واترپلو تربیت بدنی زنجان و صنعت ذغال کرمان لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام سازمان لیگ برتر این دیدار که قرار بود فردا پنج شنبه از ساعت 16 به میزبانی شهر زنجان برگزار شود، به دلیل همزمانی با سفر رئیس جمهور به استان زنجان لغو و 21 آذرماه انجام خواهد شد.

به این ترتیب در چارچوب هفته پنجم از دور رفت فردا پنج شنبه 3 مسابقه برگزار می شود. از ساعت 10 صبح دو تیم ایران توسعه کرج و نفت و گازگچساران برای تعیین قهرمان دور رفت در استخر آزادی مقابل هم قرار می گیرند.

تیم های نفت امیدیه و فولاد ماهان سپاهان از ساعت 16 در امیدیه به مصاف هم می روند و جمعه اول آذرماه نیز از ساعت 15 تربیت بدنی زنجان در انزلی به دیدار هیئت شنای گیلان خواهد رفت.