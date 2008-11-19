مسئولان وزارت علوم از دانشگاههای آزاد و پیام نور ابهر بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم امروز از برخی مراکز آموزش عالی این استان بازدید و با دانشجویان این مراکز دیدار و گفتگو کردند.

دانشگاه پیام نور ابهر دارای 36 رشته است که از این تعداد، 4 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و سایر رشته ها در مقطع کارشناسی تدریس می شود. این دانشگاه با 5 هزار دانشجو، 25 عضو هیئت علمی دارد.

دانشگاه آزاد ابهر نیز دارای 71 رشته تحصیلی، 10 هزار و 400 دانشجو و 245 عضو هیئت علمی است.