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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۳:۳۸

با حضور مهندس مهرعليزاده دو همگاني درشهر هشتگرد برگزار شد

مسابقه بزرگ دو همگاني هشتگرد روز جمعه باحضور مهندس محسن مهرعليزاده معاون رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني و استقبال بيش از 5 هزار نفر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري" مهر" مهندس مهرعليزاده معاون رييس جمهور ورييس سازمان تربيت بدني روز جمعه با حضور درشهر هشتگرد ضمن افتتاح دوبزرگ همگاني درميدان ياد بود شهرهشتگرد، كلنگ ساخت مجموعه ورزشي پاليز كه توسط بخش خصوصي احداث خواهد شد را برزمين زد.
براساس اين گزارش، مجموعه ورزشي پاليزدرزميني به وسعت 5700 متر مربع و در دو فازبا امكانات سونا، استخر، جكوزي، سالن بدنسازي، سالن بيليارد، سالن سرگرمي و رايانه اي، تالار و رستوران در دو طبقه در فاز اول و سالني به وسعت 1440 متر مربع جهت كليه رشته هاي سالني در فاز دوم احداث خواهد شد. براساس اين گزارش ازسوي معاون رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني درپايان دوهمگاني شهر هشتگرد به نفرات برتر جوائزي به رسم يادبود اهداء شد.

 

کد مطلب 78607

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