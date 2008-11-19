معارفه وزیر جدید کشور شنبه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تودیع و معارفه وزیر کشور ساعت 30/15 روز شنبه دوم آذرماه در سالن 600 نفره وزارت کشور برگزار خواهد شد.



رئیس جمهور 18 آبان ماه (11 روز پیش) صادق محصولی را به عنوان گزینه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت کشور به مجلس معرفی کرد و دیروز مجلس شورای اسلامی طبق آئین نامه داخلی، بحث و بررسی خط مشی، اصول کلی برنامه‌ها و صلاحیت وی را در دستور کار قرار داد و پس از دفاع رئیس جمهور و اظهار نظر نمایندگان موافق و سخنان وزیر پیشنهادی در این خصوص رای گیری شد که بر اساس آرای بدست آمده صادق محصولی با کسب 138 رای موافق از 273 رای به عنوان وزیر کشور انتخاب شد.