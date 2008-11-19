صعود کنندگان به مرحله یک چهارم نهایی مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات تیم های اول و دوم هر گروه به مرحله بعد صعود خواهند کرد و در مرحله فینال چهار تیم برتر برای کسب مقام اول تا چهارم با حریفان خود به رقابت خواهند پرداخت.

برپایه این گزارش، در پایان روز دوم و دور مقدماتی این بازی ها تیم های قم و لرستان از گروه اول، اردبیل و بوشهر از گروه دوم، اصفهان و سمنان از گروه سوم، کرمان و سیستان و بلوچستان از گروه چهارم (به ترتیب اول و دوم هر گروه) جزء 8 تیمی می‌باشند که به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کردند.

گروه‌بندی‌های انجام گرفته در این رقابت ها بشرح زیر است:

گروه‌اول: زنجان، لرستان، قم، همدان

گروه دوم: اردبیل، بوشهر، یزد

گروه سوم: اصفهان، چهارمحال و بختیاری، سمنان

گروه چهارم: خراسان رضوی، کرمان، سیستان بلوچستان

مسابقات قهرمان کشوری والیبال نشسته جانبازان و معلولان (گروه ب) که به مدت 4 روز از 27 آبان ماه در مشهد مقدس آغاز شده، فردا به پایان می رسد.