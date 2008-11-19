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۲۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۱۴

والیبال نشسته قهرمانی کشور/

صعود کنندگان به مرحله یک چهارم نهایی مشخص شدند

صعود کنندگان به مرحله یک چهارم نهایی مشخص شدند

تیم های صعودکننده به مرحله یک چهارم نهایی رقابت های والیبال نشسته کشور که در مشهد در حال برگزاری است، مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات تیم های اول و دوم هر گروه به مرحله بعد صعود خواهند کرد و در مرحله فینال چهار تیم برتر برای کسب مقام اول تا چهارم با حریفان خود به رقابت خواهند پرداخت.

برپایه این گزارش، در پایان روز دوم و دور مقدماتی این بازی ها تیم های قم و لرستان از گروه اول، اردبیل و بوشهر از گروه دوم، اصفهان و سمنان از گروه سوم، کرمان و سیستان و بلوچستان از گروه چهارم (به ترتیب اول و دوم هر گروه) جزء 8 تیمی می‌باشند که به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کردند.

گروه‌بندی‌های انجام گرفته در این رقابت ها بشرح زیر است:

 گروه‌اول:  زنجان، لرستان، قم، همدان
گروه دوم:  اردبیل، بوشهر، یزد
گروه سوم: اصفهان، چهارمحال و بختیاری، سمنان
گروه چهارم: خراسان رضوی، کرمان، سیستان بلوچستان    

مسابقات قهرمان کشوری والیبال نشسته جانبازان و معلولان (گروه ب) که به مدت 4 روز از 27 آبان ماه در مشهد مقدس آغاز شده، فردا به پایان می رسد.  

کد مطلب 786089

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