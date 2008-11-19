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۲۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۱۶

محققان خارجی در گردهمایی مکتب شیراز حضور می‌یابند

داشتپل بالان فا، آلن گادلاس، کارل ارنست و اولیور لیمن چهار محقق خارجی که در زمینه حکمت و عرفان از پژوهشگران بین‌المللی محسوب می‌شوند، در گردهمایی مکتب شیراز حضور خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آلن گادلاس و پروفسور کارل ارنست از امریکا، پروفسور پل بالان فات از فرانسه، و پروفسور اولیور لیمن از انگلیس از جمله کسانی هستند که در این همایش بین‌المللی، مقاله ارائه کرده‌اند.

مکتب شیراز از جمله مکتبهای دوران اسلامی است که در سده‌های هفتم، هشتم و نهم هجری بر اندیشه و تفکرات ایران و جهان اسلام تأثیر به‌سزایی داشته است. باید متذکر شد بدون شناخت مکتب شیراز، ریشه‌یابی مطالعات فلسفی - کلامی قرون بعدی نا ممکن است.

ریاست گروه علمی این همایش را دکتر قاسم کاکائی بر عهده دارد و با همکاری موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران از 13 تا 17 آذر در تهران و شیراز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 786093

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