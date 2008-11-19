به گزارش خبرگزاری مهر، آلن گادلاس و پروفسور کارل ارنست از امریکا، پروفسور پل بالان فات از فرانسه، و پروفسور اولیور لیمن از انگلیس از جمله کسانی هستند که در این همایش بین‌المللی، مقاله ارائه کرده‌اند.

مکتب شیراز از جمله مکتبهای دوران اسلامی است که در سده‌های هفتم، هشتم و نهم هجری بر اندیشه و تفکرات ایران و جهان اسلام تأثیر به‌سزایی داشته است. باید متذکر شد بدون شناخت مکتب شیراز، ریشه‌یابی مطالعات فلسفی - کلامی قرون بعدی نا ممکن است.

ریاست گروه علمی این همایش را دکتر قاسم کاکائی بر عهده دارد و با همکاری موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران از 13 تا 17 آذر در تهران و شیراز برگزار خواهد شد.