به گزارش خبرنگار مهر، هفته آینده پیشتولید پروژه و پس از آن فیلمبرداری سکانسهای پایانی آغاز میشود. تنها 10 درصد از فیلمبرداری "در شب عروسی" که یک کمدی خانوادگی است، باقی مانده است.
یوسف تیموری، اکبر عبدی، فلور نظری، ثریا قاسمی و سحر ریحانی بازیگران فیلم هستند. قهرمانی فیلمنامه "در شب عروسی" را نوشته و داستان درباره به هم خوردن مراسم عروسی زوجی جوان است. در صحنههای باقیمانده قاسمی، عبدی و نظری بازی دارند.
سایر عوامل پروژه عبارتند از مدیران فیلمبرداری: احمد مسروری، محسن بدرلو، صدابردار: رضا اردلان، طراح گریم: امیر اسکندری، طراح صحنه و لباس: بهار مومنی، مدیر تولید: سعدی دلیری، عکاس: احسان بدرلو، روابط عمومی: مسعود بهارلو، سرمایهگذار: علی عزیزی، تهیهکننده: محسن بدرلو.
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