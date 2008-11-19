  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۴۵

فیلمبرداری "در شب عروسی" از نیمه آذر کلید می‌خورد

فیلمبرداری "در شب عروسی" از نیمه آذر کلید می‌خورد

فیلمبرداری فیلم سینمایی "در شب عروسی" به کارگردانی رضا قهرمانی که به دلیل مشکلات مالی متوقف شده بود، از اواسط آذرماه شروع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته آینده پیش‌تولید پروژه و پس از آن فیلمبرداری سکانس‌های پایانی آغاز می‌شود. تنها 10 درصد از فیلمبرداری "در شب عروسی" که یک کمدی خانوادگی است، باقی مانده است.

یوسف تیموری، اکبر عبدی، فلور نظری، ثریا قاسمی و سحر ریحانی بازیگران فیلم هستند. قهرمانی فیلمنامه "در شب عروسی" را نوشته و داستان درباره به هم خوردن مراسم عروسی زوجی جوان است. در صحنه‌های باقیمانده قاسمی، عبدی و نظری بازی دارند.

سایر عوامل پروژه عبارتند از مدیران فیلمبرداری: احمد مسروری، محسن بدرلو، صدابردار: رضا اردلان، طراح گریم: امیر اسکندری، طراح صحنه و لباس: بهار مومنی، مدیر تولید: سعدی دلیری، عکاس: احسان بدرلو، روابط عمومی: مسعود بهارلو، سرمایه‌گذار: علی عزیزی، تهیه‌کننده: محسن بدرلو.

کد مطلب 786100

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها