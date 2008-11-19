شهرداری تهران از اکسپوی عکس خرید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سرسنگی قائممقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ضمن بازدید از اولین نمایشگاه فروش آثار عکس ایران در راستای حمایت از هنرمندان و تقویت اقتصاد هنر اقدام به خرید آثاری از عکاسان کرد. پیش از وی محمود شالویی مدیر کل تجسمی ارشاد نیز از اکسپو خرید کرده بود.
نخستین نمایشگاه بزرگ فروش آثار عکس ایران با بیش از 700 عکس از هنرمندانی چون عباس کیارستمی، رضا کیانیان، نیکی کریمی، فریبرز عربنیا، محمود کلاری، کاوه گلستان، آلفرد یعقوبزاده، محمد فرنود، جمشید بایرامی، فخرالدین فخرالدینی، حسین پرتوی و... تا دوم آذرماه در موسسه فرهنگی هنری صبا برپا است.
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