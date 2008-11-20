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۳۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۴۲

بازسازی 261 مدرسه در طرح هجرت در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه انصار الحسین (ع) استان همدان گفت: در سال جاری 261 باب مدرسه در استان همدان در طرح هجرت 3 بسیج سازندگی، بازسازی و نوسازی شدند.

سردارعبدالرضا آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود : در سال جاری در اردوهای طرح هجرت بسیج سازندگی 500 هزار نفرروز با اعتباری افزون بر 270 میلیون تومان شرکت داشتند .

وی تصریح کرد: در این اردوها 220 گلزار شهید درنقاط مختلف روستایی ساماندهی شدند.

وی با اشاره به اینکه شرکت در برنامه های ویژه ،مربوط به منابع طبیعی از مهم ترین برنامه های اردوهای هجرت 3 درتابستان امسال بود ،اظهار داشت: اجرای اردوهای جهادی در بیش از20 روستا و منطقه محروم شهرهای استان همدان توسط دانشجویان بسیجی از دیگر برنامه های اردوهای هجرت بود.

فرمانده سپاه انصار الحسین (ع) استان همدان خاطرنشان کرد: در هفته بسیج از شرکت کنندگان در اردوهای هجرت در استان همدان تجلیل می شوند

کد مطلب 786124

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