هیئت داوران دومین جشنواره ملی ستایش معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره ستایش اعلام کرد این هیئت 58 فیلم برگزیده را در سه بخش کوتاه داستانی، مستند و پویانمایی داوری می‌کنند. در بخش جنبی جشنواره نیز از داریوش عیاری به عنوان فیلمبردار خوزستانی تجلیل می‌شود.

عیاری متولد 1325 اهواز و فارغ‌التحصیل روزنامه‌نگاری است. وی ابتدا با فیلم کوتاه هشت میلیمتری در اهواز آغاز و سینما را با فیلمبرداری "تنوره دیو" کیانوش عیاری تجربه کرد. از فیلم‌های وی در مقام فیلمبردار می‌توان "دختری با کفش‌های کتانی"، "سفره ایرانی"، "مربای شیرین"، "معادله"، "شام عروسی"، "صداها" و... اشاره کرد.

دومین جشنواره ملی ستایش خوزستان از عید سعید قربان (19 آذر) تا عید سعید غدیر (28 آذر) در شهرهای خرمشهر، آبادان و جزیره مینو برگزار می‌شود.