تولید میکرو ژنراتورهای قابل انعطاف

به گزارش خبرگزاری مهر، متخصصان موسسه تحقیقات تکنولوژی جورجیا با استفاده از سیمهای اکسید زینک موفق به تولید ژنراتورهایی در قطع میکرون شدند که توانایی تولید جریان متناوب با انرژی برابر 45 میلی ولت را دارد.

به گفته محققان با قرار دادن این ژنراتورهای کوچک در بافت پارچه می توان انرژی مورد نیاز تجهیزات الکترونیکی قابل حمل را تامین کرده و یا با جاسازی آن در درون بدن می توان علائم حیاتی بدن را تحت کنترل درآورد.

اکسید زینک زمانی که تحت فشار مکانیکی قرار می گیرد قادر به تولید پتانسیل الکتریکی می شود که این پدیده تاثیر فیزیو الکتریکی نام دارد. با یافتن حرکاتی در طبیعت که منجر به ایجاد فشار بر روی این ماده شود، اکسید زینک به صورت خودکار قادر خواهد بود 7 درصد از نیروی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل کند.

این ژنراتورها که موتور الکتریکی قابل انعطاف نام گرفته اند چهارمین گروه از ژنراتورهای اکسید زینک هستند که توسط این گروه تحقیقاتی تولید شده است که به نسبت نمونه های قبلی بزرگتر، مقاوم تر و ضخیمتر بوده و به منظور جلوگیری از فرسودگی به خاطر مجاورت با محیط، در پوششی از پلیماید قرار گرفته اند.

بر اساس گزارش گیزمگ، تولید چنین مولدهایی می تواند تکنولوژی را به سوی تولید محصولاتی مانند الیاف هوشمند هدایت کرده و تکنولوژی نانو را با ایجاد سیستمی که توانایی تولید خودکار انرژی مورد نیازش را دارد، متحول کرده و به صنعتی جدید تبدیل کند.