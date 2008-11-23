ارائه روشی جدید برای سنتز نانو ذرات اکسید روی توسط محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر الهه گوهرشادی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در این باره گفت: در این پژوهش موفق به تولید نانو ذرات اکسید روی با استفاده از حلال های یونی (green solvent ) شدیم.

وی به ویژگیهای حلال های یونی اشاره کرد و افزود: حلال های یونی فشار بخار پایینی دارند از این رو برای محیط زیست مضر نیستند، ضمن اینکه با حضور آنها راندمان تولید نیز بالاتر می‌رود.

گوهرشادی با بیان اینکه نانو ذرات اکسید روی به روش میکروویو و با استفاده از حلال های یونی تولید شدند اظهار داشت: استفاده همزمان میکروویو و حلالهای یونی علاوه بر افزایش راندمان، زمان تولید را نیز به حداقل می‌رساند.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر اینکه تاکنون این نانوذره با استفاده از روش حرارتی و با حضور حلالهای معمولی (حلال های آلی فرار) تهیه می‌شد، ادامه داد: استفاده از این روش مستلزم صرف انرژی و زمان بسیار زیادی است و نیز به کار بردن این ‌گونه حلال ها با فشار بخار بالا برای محیط زیست بسیار مضر است.

وی همچنین به بیان کاربرد نانو ذرات اکسید روی پرداخت و توضیح داد : نانوذرات اکسید روی در صنایع پزشکی، ساخت نیمه هادی ‌ها و صنایع آرایشی و بهداشتی کاربرد گسترده ای دارند.

به گفته مجری طرح جزئیات این پژوهش در مجله Ultrasonics Sonochemistry (جلد 16، صفحه 120-123، سال 2008) منتشر شده است.