محمد حسین عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران با بیان اینکه 270 دانش آموز چنارانی در بازسازی حرم امام موسی کاظم (ع) مشارکت کردند، اظهار داشت: 20 دانش آموزدختر دبیرستان شاهد کوثر و 250 دانش آموز پسر یک آموزشگاه راهنمایی، هزینه تهیه دو خشت طلای گنبد حرم امام موسی کاظم (ع) را تقبل کردند.

وی تصریح کرد: از 200 سهمیه خشت طلا مس شهرستان، تاکنون 30 خشت به مبلغ 75 میلیون ریال توسط اقشار مختلف تهیه شده است.

دبیر ستاد بازسازی عتبات عالیات چناران افزود: هزینه تهیه 22 خشت توسط فرهنگیان آموزش و پرورش پرداخت شده و امید است با فعالیت و اطلاع‌ رسانی کارآمد ستاد از 11 هزار خشت طلا، 500 خشت را مردم چناران اهدا کنند.

همچنین سرپرست دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه چناران در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران افزود: با همکاری سرپرستی کتابخانه‌های عمومی و مدارس، اجرای طرح وقف کتاب دانش آموزی برای تامین منابع کتابخانه‌های آموزشگاهی آغاز شد.

مهدی آزاد فکر گفت: این طرح به دنبال اجرای طرح وقف کتاب سال گذشته، امسال با تشکیل کمیته‌ای خاص برای تامین منابع کتابخانه‌های آموزشگاهی اجرا می شود.

وی اظهار داشت: اجرای این طرح در دو مدرسه راهنمایی شهید هاشمی نژاد و شهید بهشتی با استقبال خوبی روبه‌رو شد.

سرپرست دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه چناران اضافه کرد: این اداره در راستای کمک به توسعه کتاب‌خوانی از سال گذشته علاوه بر کمک هفت میلیون ریالی به کتابخانه عمومی باقر العلوم(ع) به ایجاد کتابخانه تخصصی قرآنی با نزدیک به 300 نسخه کتاب اقدام کرده است.