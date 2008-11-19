خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: کتاب "قوانین، نظریه های علمی و چیزهای دیگر؛ به زبان ساده" 175 قانون، اصل، نظریه، فرضیه، قاعده، اصل موضوع، قضیه، آزمایش، مدل، سیستم، پارادوکس، معادله، (کمیت) ثات و ایده های دیگر را آورده است که بنیادهای علم را تشکیل می دهند.

عناوین کتاب بر حسب زمان تنظیم شده و طی آن نام شناخته شده یک نظریه آورده شده و در بیشتر موارد شامل شخصی است که نظریه را ارائه داده است. با توجه به اینکه هر مدخلی به خودی خود کامل است از هر کجا می توان آن را خواند.



این کتاب خلاصه ای از مهمترین اکتشافهای دانشمندان غربی طی 25 سده گذشته است. مترجم سعی کرده تا دیدگاههای دانشمندان ایرانی و عرب را که پیش از دانشمندان غربی در همین زمینه ها اظهار شده بیاورد.

کتاب "قوانین، نظریه های علمی و چیزهای دیگر؛ به زبان ساده" تمام نامهای بزرگ علم مانند فیثاغورث، نیوتن، داروین، اینشتین و نیز چهره های جدید مانند راشل کارسون، جیمز لاولاک و استیون هاوکینگ را معرفی می کند.