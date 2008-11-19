28 درصد برق تولیدی استانهای خراسان در امور خانگی مصرف می شود

مهندس مجید سعادتمند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بخشهای کشاورزی، صنعتی، عمومی و تجاری و روشنایی این استانها نیز با مصرف 31، 22، 9، شش و چهار درصد به ترتیب بیشترین مصرف برق را دارند.

وی عنوا کرد: همچنین بخش کشاورزی استان بیش از متوسط کشوری و بخش صنعتی نیز کمتر از این متوسط برق مصرف می کنند.

قائم مقام مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خراسان با بیان اینکه روند ظرفیت سازی تولید برق در خراسان کند است، تصریح کرد: بخش خصوصی در زمینه سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه با مشکلاتی از قبیل تسهیلات بانکی، مجوزهای محیط زیست و تامین سوخت مواجه است.

وی ادامه داد: به دلیل ترکیب نوع مصرف و بالا بودن مصرف کشاورزی و همچنین پایین بودن نرخ تعرفه های این بخش میانگین نرخ فروش برق استانهای خراسان کاهش پیدا کرده است.

سعادتمند متذکر شد: احداث نیروگاههای تربت حیدریه و سبزوار توسط بخش خصوصی به ظرفیت 500 تا یکهزار مگاوات از طرحهای در دست اقدام برق منطقه ای خراسان است.

وی در پایان با اشاره به اینکه نیروگاههای نیشابور، شیروان، توس، شریعتی، فردوس چهار هزار و 552 مگاوات برق تولید می کنند خاطرنشان کرد: 6/3 درصد از ظرفیت ترانسهای انتقال برق کشور در استانهای خراسان قرار دارد.



