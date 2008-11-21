4 سناریو برای تدوین بودجه 88 / بودجه 88 "مختصر" خواهد بود

قاسم حسینی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که آیا دولت لایحه بودجه سال 88 را در 50 صفحه به مجلس ارائه خواهد داد؟ گفت: امسال نیز لایحه بودجه سال 88 را همانند سال گذشته تقدیم مجلس خواهیم کرد و حتی سعی می کنیم که لایحه مختصرتر از سال گذشته باشد، راهی را که رفته ایم، دیگر قرار نیست بازگردیم.

معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در پاسخ به این سئوال که امسال پیشنهاد دولت برای ابلاغ بودجه سال 88 به 39 دستگاه اجرایی خواهد بود یا 262 دستگاه اجرایی ؟ گفت: امسال پیشنهاد دولت، ابلاغ بودجه به 39 دستگاه اجرایی است.

وی افزود: این پیشنهاد دولت است و مجلس نیز می تواند آن را تغییر دهد؛ اما اگر مجلس این پیشنهاد را تغییر داد، دولت نیز آن را اجرا خواهد کرد.

حسینی ادامه داد: تمام دستگاهها بودجه را امضا می کنند، اما به دلیل اینکه سعی می شود این بودجه جمع و جور باشد، دستگاهها با زیرمجموعه آنها دیده می شود.

50 درصد دستگاهها بودجه پیشنهادی سال 88 خود را ارائه کردند

وی همچنین با بیان اینکه دستگاهها در حال ارسال بودجه پیشنهادی خود به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری هستند، افزود: تاکنون 50 درصد از دستگاه های بودجه پیشنهادی سال 88 خود را به این معاونت ارائه داده اند و مابقی نیز تا 15 روز دیگر ارسال خواهند کرد.

4 سناریوی پیشنهادی بودجه 88

وی از تنظیم 4 سناریوی پیشنهادی در مورد بودجه سال 88 خبرداد و گفت: در زمان تنظیم بودجه، سناریوهای مختلفی به دولت در مورد بودجه شامل درآمدها، هزینه ها (منابع و مصارف و غیره) مطرح می شود که در حال حاضر 4 سناریو پیشنهادی برای بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.

معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ادامه داد: ما آثار مثبت و منفی سناریوها را نیز به دولت ارائه می دهیم و در نهایت دولت سناریوی مورد نظر را می پذیرد، اما تاکنون سناریویی در دولت مصوب نشده است.

صندوق هدفمند سازی یارانه ها

وی همچنین در خصوص صندوق هدفمند سازی یارانه ها نیز گفت: 25 درصد از منابع حاصل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به این صندوق واریز خواهد شد که اگر این رقم را 100 واحد در نظر بگیریم، 60 واحد آن به بخش کمکهای نقدی و غیر نقدی، 15 درصد به افزایش بهره وری انرژی و اصلاح ساختار در بخش تولید و 25 درصد نیز به دولت برای جبران تاثیرات اجرای طرح بر بودجه تعلق خواهد گرفت.