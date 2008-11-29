تحول بزرگی در عسلویه در راه است

عبدالجلیل رضوی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در حال حاضر و به دلیل پیشرفت زیرساختها زمینه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در عسلویه تسهیل شده و به نظر می رسد طی دو سال آینده میزان سرمایه گذاری این بخش رشد چشمگیری پیدا کند.

وی از تکمیل خطوط انتقال آب و برق منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس خبر داد و افزود: به تناسب توسعه زیرساختها توسعه منطقه نیز بیشتر خواهد شد.

رضوی با بیان اینکه مناطق پارس جنوبی و شمالی مانند دو شهر بزرگ صنعتی هستند که به همه امکانات و نیازهای یک شهر واقعی در بخشهای پشتیبانی و خدمات نیاز دارند، تصریح کرد: در حال حاضر در پارس جنوبی بیشتر پروژه ها با مشارکت بخش خصوصی انجام می شود، این در حالی است که در پارس شمالی نیاز است ساماندهی، نظارت و برنامه ریزی برای فراهم کردن زمینه فعالیت، توسعه و درآمدزایی بخش خصوصی فراهم شود.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ارائه زمین با قیمت مناسب و اقساط طولانی مدت ، تضمین بازگشت سرمایه و اعطای بانک از سوی بانکها را مهمترین تسهیلات ارائه شده برای تشویق بخش خصوصی ذکر کرد و گفت: برای حمایت از سرمایه گذاران تسهیلات و قوانین مربوط به مناطق ویژه ، معافیت مالیاتی، واردات قطعه و تجهیزات بدون پرداخت حقوق گمرکی و عدم پرداخت عوارض معمول در کشور اجرا می شود.

وی در خصوص راه اندازی پروازهای خارجی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس خاطرنشان کرد: در حال حاضر و با وجود تمایل شرکتهای داخلی به برقراری پروازهای خارجی در عسلویه این امر به دلیل مشکلات این شرکتها در زمینه تامین هواپیما اجرایی نشده است.