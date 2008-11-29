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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۴۰

رضوی در گفتگو با مهر:

تحول بزرگی در عسلویه در راه است

تحول بزرگی در عسلویه در راه است

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با بیان اینکه طی دو سال آینده تحول بزرگی در این منطقه ایجاد خواهد شد، گفت: در حال حاضر و با توسعه زیرساختها زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در عسلویه تسهیل شده است.

عبدالجلیل رضوی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در حال حاضر و به دلیل پیشرفت زیرساختها زمینه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در عسلویه تسهیل شده و به نظر می رسد طی دو سال آینده میزان سرمایه گذاری این بخش رشد چشمگیری پیدا کند.

وی از تکمیل خطوط انتقال آب و برق منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس خبر داد و افزود: به تناسب توسعه زیرساختها توسعه منطقه نیز بیشتر خواهد شد.

رضوی با بیان اینکه  مناطق پارس جنوبی و شمالی مانند دو شهر بزرگ صنعتی هستند که به همه امکانات و نیازهای یک شهر واقعی در بخشهای پشتیبانی و خدمات نیاز دارند، تصریح کرد: در حال حاضر در پارس جنوبی بیشتر پروژه ها با مشارکت بخش خصوصی انجام می شود، این در حالی است که در پارس شمالی نیاز است ساماندهی، نظارت و برنامه ریزی برای فراهم کردن زمینه فعالیت، توسعه و درآمدزایی بخش خصوصی فراهم شود.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ارائه زمین با قیمت مناسب و اقساط طولانی مدت ، تضمین بازگشت سرمایه و اعطای بانک از سوی بانکها را مهمترین تسهیلات ارائه شده برای تشویق بخش خصوصی ذکر کرد و گفت: برای حمایت از سرمایه گذاران تسهیلات و قوانین مربوط به مناطق ویژه ، معافیت مالیاتی، واردات قطعه و تجهیزات بدون پرداخت حقوق گمرکی و عدم پرداخت عوارض معمول در کشور اجرا می شود.

وی در خصوص راه اندازی پروازهای خارجی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس خاطرنشان کرد: در حال حاضر و با وجود تمایل شرکتهای داخلی به برقراری پروازهای خارجی در عسلویه این امر به دلیل مشکلات این شرکتها در زمینه تامین هواپیما اجرایی نشده است. 

 

کد مطلب 786168

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