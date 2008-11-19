نرم افزار به سوی حقیقت در دو مرحله تولید شد

حجت الاسلام سید احمد سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مدینه منوره در خصوص مراحل اجرایی تولید این نرم افزار اظهار داشت: کار تحقیقاتی وتولید نرم افزار علمی - پژوهشی به سوی حقیقت در دو مرحله انجام شده که مرحله اول آن در سال گذشته با بررسی 95 کتاب و مرحله دوم آن تا امسال با بررسی مجموعا 700 کتاب به زبانهای فارسی و عربی انجام گرفته است.

مدیرعامل مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان با اعلام اینکه 700 کتاب مذکور در 36610 موضوع طبقه بندی شده اند در خصوص تیم کاری تولید این نرم افزار اعلام کرد که در طول تولید این محصول فرهنگی 40 نفر نقش داشتند که اسامی آنها در نرم افزار موجود می باشد و در این حال زمان تولید این نرم افزار رحم 11 ماده به طول انجامیده است.

سجادی قابلیتهایی فنی این نرم افزار را دارای بودن دفترچه یادداشت انتقال به فایلهای نگارش windows ، اجرا شدن در windows وجود 5 تصویر جهت بهره گیری و وجود 5 درس به مزیت قابل قبولی دانست.

وی مجموع هزینه های تولید و طی شدن مراحل مختلف این نرم افزار به سوی حقیقت را 45 میلیون تومان ذکر کرد و تاکید کرد که در این نرم افزار کلیه کتابهای شیعه شناسی و پاسخ به شبهات دینی مورد استفاده قرار گرفته است.

