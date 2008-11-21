بیمه محصولات خونی تمدید شد

دکتر حسن ابوالقاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برنده مناقصه در دوره قبل هم بیمه ایران بود و ثابت کرد می تواند از بیمه گران خوب باشد.

بیماری هموفیلی یکی از تلخ ترین بیماری هایی است که بشر با آن دست به گریبان است. مبتلایان به این بیماری خونشان به طور طبیعی لخته نمی شود و این موضوع می‌تواند به خونریزی خارجی و داخلی شدید و حتی مرگ بیمار منجر شود.

کارشناسان حوزه سلامت از بیمه محصولات خونی به عنوان بزرگترین موفقیت در تامین امنیت روانی دریافت کنندگان خون و فرآورده های خونی یاد می کنند و معتقدند این اقدام ، تحولی بزرگ در تامین امنیت روحی و روانی شهروندان ایجاد می کند.

به این ترتیب افرادی که در سال 86 از محل تزریق خون و فرآورده های خونی ساخت داخل آلوده شده باشند تحت پوشش حمایت های بیمه ای قرار دارند.

در این قرارداد ذکر شده که این قبیل آلوده شدگان تا 5 سال می توانند، نسبت به وضعیت خود به بیمه اعلام شکایت بکنند.

در سال های گذشته انتقال خون های آلوده به بیماران عمدتا هموفیلی در کشورمان، موجب ابتلای صدها نفر به بیماری ایدز و دیگر بیماری های لاعلاج یا صعب العلاج شد و جریان رسیدگی به شکایت این بیماران در دستگاه قضایی، به یکی از جنجالی ترین دادگاه های تشکیل شده در سال های اخیر تبدیل شد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با اشاره به این که مشکلی از جهت تمدید قرارداد بیمه محصولات خونی وجود ندارد به خبرنگار مهر می گوید: اجازه پیدا کردیم در دور دوم تمدید بیمه با ترک تشریفات مناقصه ، این تمدید را با بیمه ایران منعقد سازیم.

دکتر حسن ابوالقاسمی با تاکید بر اینکه پوشش بیمه محصولات خونی همواره وجود دارد و مشکلی از جهت تمدید بیمه وجود نداشته است، گفت: دلیل اینکه تمدید بیمه کمی به طول کشید ، این بود که بیمه مرکزی ایران می خواست به طور کامل از جزئیات قرارداد مطلع شود.

در سال 1383 پس از دو سال از طرح شکایت بازماندگان و مبتلایان به بیماری ایدز که در اثر تزریق خون آلوده به این مصیبت مبتلا شده بودند، دادگاهی وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون را به پرداخت ۲۰ میلیارد تومان غرامت به ۹۷۴ بیمار هموفیلی، که خون های آلوده به ویروس اچ آی وی (عامل ایدز) دریافت کرده بودند و بازماندگان آنها محکوم کرد.