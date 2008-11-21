برنده مناقصه قطار برقی تهران-مشهد تا یک ماه آینده مشخص می شود

حسن زیاری در گفتگو با مهر گفت: برنده مناقصه قطار برقی تهران-مشهد بین 20 روز تا یک ماه آینده قطعی می شود و پس از آن عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی افزود: به دلیل پرتردد بودن مسیر تهران-مشهد و همچنین یافتن سرمایه گذار خاررجی مناسب برای اجرای این طرح و تامین بخش عمده ای از هزینه های آن توسط طرف خارجی، این طرح دارای توجیه اقتصادی است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل مطرح شدن بحث قطار برقی در مسیر تهران-مشهد، محدودیتهای توسعه ناوگان هوایی کشور است و راه اندازی قطار سریع السیر می تواند به افزایش سطح تردد در این مسیر کمک کند.

زیاری ایراز داشت: هر یک از وسایل حمل و نقل کاربرد ویژه خود را دارد و توسط عده ای مورد استقبال قرار می گیرد و با راه اندازی قطار سریع السیر تهران-مشهد نیز می توان بخشی از مسافران هوایی این مسیر را نیز جذب کرد.

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی اظهار داشت: اعتبار مورد نیاز این پروژه از سوی فاینانسور خارجی تامین می شود و این مسئله در شرایط فعلی کشور بسیار حائز اهمیت است.