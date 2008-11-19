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۲۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۴۴

احمدی‌نژاد در زنجان:

زنجان یکی از قطبهای اصلی صیانت از عظمت ایران است

زنجان یکی از قطبهای اصلی صیانت از عظمت ایران است

رئیس جمهور در بدو ورود به استان زنجان با بیان اینکه مردم زنجان حق بزرگی بر گردن ملت ایران دارند گفت: زنجان یکی از قطبهای اصلی صیانت از عظمت ملت ایران است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به زنجان، محمود احمدی نژاد که در ادامه دور دوم سفرهای استانی خود به زنجان سفر کرده، در بدو ورود به این استان اظهار داشت: مردم این دیار برای تثبیت فرهنگ اسلامی در سرزمین ایران فداکاریهای زیادی کرده اند.

وی افزود: زنجان سرزمین زیباییها، قلبهای ایمانی، ایمانهای قوی و مردان و زنان سختکوش و مجاهد است.

رئیس جمهور همچنین ضمن تشریح اهداف سفرهای استانی در دور دوم تصریح کرد: در دور دوم سفرهای استانی ملاقات با مردم و عرض ارادت به آنها در دستور کار قرار دارد.

احمدی نژاد اضافه کرد: وزرا و همکاران بنده به شهرستانهای مختلف استان زنجان سفر خواهند کرد و کارها و مسائل را مورد پیگیری قرار می دهند.

وی همچنین گفت: چگونگی روند پیشرفت مصوبات در دور اول سفرهای استانی یکی دیگر از اقدامات ما در دور دوم سفرهای استانی است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: چند کارگروه تخصصی در سطح استان تشکیل خواهد شد و کارها را به طور جزء به جزء و بخش به بخش مورد بررسی دقیق قرار خواهند داد. دیدار با ایثارگران و علما از جمله برنامه های دیگر در این سفر است.

رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: وزرا از نزدیک مشکلات و کارهای باقیمانده را مورد بررسی قرار خواهند داد تا اگر گره و مانعی وجود دارد مرتفع شود.

وی خاطرنشان کرد: در نهایت جلسه هیئت دولت تشکیل می شود و امیدواریم در این سفر تصمیمات زیربنایی با اثرات گسترده تری اتخاذ کنیم.

احمدی نژاد همچنین گفت: هنگامی که نتیجه کارگروههای تخصصی را در تهران دیدم دریافتم کارها در بخشهای مختلف خیلی خوب در حال انجام است و امیدواریم در این سفر نیز مردم را خوشحال کرده و گام بلندی برای آبادانی این استان برداریم.

حجت الاسلام محسنی اژه ای وزیر اطلاعات، فتاح وزیر نیرو، محرابیان وزیر صنایع و معادن، سلیمانی وزیر ارتباطات، زریبافان، سعیدلو معاون اجرایی رئیس جمهور، صفار هرندی وزیر ارشاد و ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور وی را همراهی می کنند.

کد مطلب 786206

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