کنفرانس بین المللی کامپوزیت برگزار می شود / اعلام سهم ایران از کامپوزیتها

محمود مهرداد شکریه دبیر کنفرانس کامپوزیت در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: این کنفرانس توسط دانشگاه علم و صنعت ایران و با همکاری دانشکاه "ریرستون" کانادا و انجمن کامپوزیت ایران طی دو روز در جزیره کیش برگزار می شود.

وی افزود: در این کنفرانس 180 مقاله ارائه می شود که نیمی از این مقالات به صورت پوستر و نیمی به صورت شفاهی ارائه خواهند شد.

شکریه با بیان اینکه از 250 مدعو 20 نفر خارجی هستند، اظهار داشت: در این همایش مقالاتی از کشورهای چک، انگلستان، آمریکا، فرانسه، کانادا، هند، روسیه، برزیل و مالزی مقالاتی ارائه شد.

رئیس انجمن کامپوزیت ایران به اهمیت کامپوزیتها اشاره و خاطر نشان کرد: کامپوزیتها در سال 1940 در ارتش روسیه و آمریکا تولید شد و به دلیل داشتن قابلیتهایی چون سبک بودن، مقاومت و استحکام بالا در خوردگی و خواص مکانیکی مطلوب به زودی در تمام صنایع مورد استفاده قرار گرفت.

دبیر کنفرانس کامپوزیت با بیان اینکه این مواد در ساخت تایر و بدنه خودرو، ادوات ورزشی و ساخت لوله های انتقال آب استفاده می شود، ادامه داد: با توجه به کاربردهای این ماده استراتژیک تا سالها پیش سهم تولیدات ما از این مواد 200 گرم به ازای هر ایرانی بود.

عضو هئیت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران استاندارد بین المللی تولید این ماده را 3 کیلوگرم به ازای هر نفر ذکر و خاطر نشان کرد: با تلاشهایی که در این زمینه انجام شد در حال حاضر تولید این ماده در کشور به ازای هر ایرانی یک کیلوگرم است.

شکریه سرمایه گذاری در این عرصه را از عوامل افزایش تولید کامپوزیت ذکر کرد و اظهار داشت: با برگزاری این کنفرانس قرار است ابعاد مختلف تولید انواع کامپوزیتها در کشور بررسی شود.