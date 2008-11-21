دبیر هیئت اسلامی هنرمندان درباره مباحث موجود در برنامه استراتژی سینمای ایران به خبرنگار مهر گفت: این برنامه یک کار فکری دقیق بوده که در حال حاضر در اختیار رئیس جمهوری محترم و مسئولان مرتبط با این حوزه قرار گرفته است. به طور کلی در این برنامه نگاه کلی و استراتژیک و کلان در کنار تاکتیک‌های مقطعی و جزئی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: همچنین مسئله دیگری که در این برنامه مشخص شده دیدگاه نظام به سینما و انتظاری است که از سینما وجود دارد. نکته دیگر نحوه حمایت از سینما برای ارتقای این هنر و رسیدن به اهداف کلان نظام است. تعامل با اقشار مختلف مخاطبان سینما و بازاریابی منطقه‌ای و بین‌المللی از دیگر مواردی است که در این برنامه مد نظر بوده است.

سجادپور درباره جایگاه فیلمسازان مستقل در این برنامه گفت: من این گروه فیلمساز را مستقل نمی‌دانم و اتفاقاً‌ معتقدم آنها وابسته‌ترین افراد هستند. اصولاً‌ در این مقطع عنوان مستقل برای کسانی به کار می‌رود که شکل و شمایل مستقل دارند، اما در عمل وابسته‌ترین هستند و از همین رو معتقدم باید از به کار بردن چنین عناوینی برای آنان پرهیز کرد.

دبیر هیئت اسلامی هنرمندان گفت: یکبار برای همیشه از گروهک‌های حقیر که با اهداف بیگانه‌گرا در سینمای ایران حضور دارند می‌خواهم دست از سر سینما بردارند و دنبال تبلبغات خود نباشند. به نظر من فیلمسازی مستقل است که متعهدترین فرد به نظام باشد. چنین افرادی مستقل از هر وابستگی حزبی هستند و اتفاقا‌ً این گروه در تنظیم برنامه استراتژیک سینمای ایران حضور داشتند.

سجادپور در پایان یادآور شد جزئیات برنامه استراتژیک سینمای ایران برای استفاده عموم مردم و کارشناسان تا چند روز آینده روی سایت خبری هیئت اسلامی هنرمندان قرار خواهد گرفت.