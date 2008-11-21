  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۲۲

سجادپور در گفتگو با مهر:

سینمای ایران به فیلمسازان بیگانه‌گرا نیاز ندارد

سینمای ایران به فیلمسازان بیگانه‌گرا نیاز ندارد

علیرضا سجادپور با اشاره به ارائه برنامه استراتژیک سینمای ایران به رئیس جمهوری، ارتقای سینما را در گرو کوتاه شدن دست گروهک‌های حقیر بیگانه‌گرا دانست.

دبیر هیئت اسلامی هنرمندان درباره مباحث موجود در برنامه استراتژی سینمای ایران به خبرنگار مهر گفت: این برنامه یک کار فکری دقیق بوده که در حال حاضر در اختیار رئیس جمهوری محترم و مسئولان مرتبط با این حوزه قرار گرفته است. به طور کلی در این برنامه نگاه کلی و استراتژیک و کلان در کنار تاکتیک‌های مقطعی و جزئی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: همچنین مسئله دیگری که در این برنامه مشخص شده دیدگاه نظام به سینما و انتظاری است که از سینما وجود دارد. نکته دیگر نحوه حمایت از سینما برای ارتقای این هنر و رسیدن به اهداف کلان نظام است. تعامل با اقشار مختلف مخاطبان سینما و بازاریابی منطقه‌ای و بین‌المللی از دیگر مواردی است که در این برنامه مد نظر بوده است.

سجادپور درباره جایگاه فیلمسازان مستقل در این برنامه گفت: من این گروه فیلمساز را مستقل نمی‌دانم و اتفاقاً‌ معتقدم آنها وابسته‌ترین افراد هستند. اصولاً‌ در این مقطع عنوان مستقل برای کسانی به کار می‌رود که شکل و شمایل مستقل دارند، اما در عمل وابسته‌ترین هستند و از همین رو معتقدم باید از به کار بردن چنین عناوینی برای آنان پرهیز کرد.

دبیر هیئت اسلامی هنرمندان گفت: یکبار برای همیشه از گروهک‌های حقیر که با اهداف بیگانه‌گرا در سینمای ایران حضور دارند می‌خواهم دست از سر سینما بردارند و دنبال تبلبغات خود نباشند. به نظر من فیلمسازی مستقل است که متعهدترین فرد به نظام باشد. چنین افرادی مستقل از هر وابستگی حزبی هستند و اتفاقا‌ً این گروه در تنظیم برنامه استراتژیک سینمای ایران حضور داشتند.

سجادپور در پایان یادآور شد جزئیات برنامه استراتژیک سینمای ایران برای استفاده عموم مردم و کارشناسان تا چند روز آینده روی سایت خبری هیئت اسلامی هنرمندان قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 786242

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها