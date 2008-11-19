ارائه امیدهای تازه برای درمان ضایعات مغزی توسط محقق ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، جراحات مغزی ناشی از صدمات (TBI) سالانه بیش از 500 هزار تن در آمریکا را گرفتار خود می کند. البته بیش از 70 درصد از این جراحات از نوع ملایم هستند که به جهت بیهوشیهای مداوم ایجاد می شوند.

اما 15 تا 30 درصد از این بیماران دچار پیامدهای خطرناک و ناگوار از دست دادن حافظه می شوند. اکنون و به لطف این یافته جدید که نتایج و جزئیات آن در شماره اخیر نشریه معتبر BRAIN (مغز) منتشر شده است امیدهای تازه ای برای کمک به این بیماران ایجاد شده است.

بیمارانی که پس از وارد آمدن جراحام مغزی تحت تصویر برداریهای فعلی MRI یا CT Scan قرار می گیرند عمدتا راهی خانه می شوند حال آنکه در روزها و هفته های بعد دچار بیهوشیهای تدریجی و مداوم می شوند.

اکنون دکتر جمشید قاجار از کالج پزشکی دانشگاه کورنل و تنی چند از سایر همکارانش از دانشگاه کالیفرنیا در سانفرانسیسکو در قالب تیمی از برجسته ترین متخصصان جراحی مغز دو دسته تار عصبی سفید مخصوص را شناسایی کرده اند که یکی از آنها با "حواس" مغزی و دیگری با "حافظه" ارتباط قوی دارند.

متخصصان این پروژه معتقدند بررسی این رشته ها می تواند گام نخست به سوی درمانهای کلینیکی بیماران مبتلا به ضایعات مغزی ناشی از جراحات باشد.

آنها همچنین بر این باورند که در آینده ای نه چندان دور بتوان از تکینک نوپای تصویربرداری کشنده انتشاری (DTI) برای شناسایی چنین جراحاتی آن هم در مراحل نخست استفاده کرد.