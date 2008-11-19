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۲۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۸:۰۳

ساخت 54 هزار واحد مسکونی ارزان قیمت در آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: در اجرای طرح تولید مسکن بیش از 54 هزار واحدمسکونی ارزان قیمت در آذربایجان غربی ساخته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، علی خانمحمدی بعد از ظهر امروز در جریان بازدید از واحدهای مسکونی در دست احداث این شهرستان با بیان این مطلب افزود: از مجموع این واحدها هم اکنون با واگذاری بیش از 60 هزار مترمربع زمین عملیات ساخت بیش از 27 هزار واحد به صورت آپارتمانی آغاز شده است.

وی ادامه داد: با صدور پروانه ساخت به زودی عملیات اجرایی واحدهای دیگر نیز آغاز می شود.

خانمحمدی مجموع تسهیلات تولید مسکن در استان را بیش از شش هزار میلیارد ریال اعلام و اضافه کرد: از این تسهیلات تاکنون 700 میلیارد ریال جذب و به مجریان طرح های تولید مسکن پرداخت شده است.

وی یادآورشد: پیش بینی می شود سال آینده بیش از 50 درصد واحدهای در دست ساخت به بهره برداری برسد.

کد مطلب 786260

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