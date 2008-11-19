"سکه طلا" در بورس کالای ایران عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره بورسها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق گفت: سکه طلا به عنوان چهارمین قرارداد پذیرفته شده در معاملات قراردادهای آتی، فعالیت خود را آذر ماه امسال آغاز میکند.
محمودرضا خواجه نصیری با اشاره به اینکه با پذیرش سکه طلا در بورس کالای ایران یکی از آرزوها و نیازهای دیرینه بازار سرمایه ایران به تحقق پیوست، افزود: بسیاری از اقشار مختلف جامعه علاقه مند به سرمایهگذاری در طلا هستند که راهاندازی معاملات آتی سکه طلا این اجازه را به آنان میدهد که با اطمینان لازم و بدون صرف هزینه نگهداری، اقدام به معاملات استاندارد سکه طلا کرده و از سود ناشی از سرمایهگذاری در این بخش بهره ببرند.
وی امکان سرمایهگذاری تا 10 برابر سرمایه برای سرمایهگذاران را یکی از مزایای مهم عرضه سکه طلا در بورس کالا اعلام کرد و گفت : بر اساس مصوبه هیات پذیرش بورس کالای ایران، در هر قرارداد 10 سکه طلا (به ارزش 20 میلیون ریال) معامله خواهد شد که هر سرمایهگذار تنها دو میلیون ریال به عنوان وجه تضمین اولیه پرداخت خواهد کرد اما از کل منافع تغییرات قیمت سکه بهره میشود.
خواجه نصیری ادامه داد : سرمایهگذاران در این بازار میتوانند قرارداد سکه را برای تحویل در دی و اسفندماه سال 87 و اردبیهشت، تیر، شهریور و آبان ماه سال آینده انجام دهند.
وی اظهار داشت : معاملات سکه طلا در بازار آتی این امکان را برای سرمایهگذاران فراهم خواهد کرد تا آنان بر اساس انتظارات و تحلیلهای خود در دورههای زمانی متفاوت خریدهای خود را انجام دهند که این موضوع مزیت بزرگی برای سرمایهگذاران است.
براساس این گزارش سنا، رییس اداره بورسها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : معاملات آتی سکه طلا فرصت گرانبهایی را برای سرمایهگذاران و فعالان این بخش ایجاد میکند تا آنان معاملات خود را در شرایط کاملا شفاف و استاندارد انجام دهند.
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