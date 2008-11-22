نقد سینمای دفاع مقدس در نشریه" پلاک هشت"

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشریه که در 104 صفحه به چاپ رسیده، مطالبی با عناوین" قهرمان بازی با مرگ"، "عملیات سرنوشت"، " بپایید رودخانه مرداب نشود"، "قصه بابا"، " لابی مرگ"، " از تقلیل گرایی تا تقلیل سرایی" و " بغض های منفجر شده" به چشم می خورد.

از دیگر مطالب این نشریه می توان به "ریشه یابی دو واژه نوحه و حماسه در موسیقی دفاع مقدس"، "پای زن در گلیم جنگ"، " گونه شناسی سینمای دفاع مقدس"، "فریم هایی که هیچ وقت اکسپوز نشدند" و "تئاتر دفاع مقدس، تئاتر ملی است" اشاره کرد.

در این شماره از نشریه، پاسخ جواد شمقدری، مشاور امور هنری رئیس جمهور به سرمقاله شماره قبلی نشریه "پلاک هشت" با عنوان " آقای احمدی نژاد! گردان متلاشی را دریابید" نیز قابل توجه است.

"هنرمندی شأن پیامبری است" نیز عنوان گفتگویی است با "حجت الاسلام محمدعلی زم" رئیس پیشین حوزه هنری که به نقد سینمای دفاع مقدس می پردازد.

نشریه "پلاک هشت" به صاحب امتیازی معاونت هنری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و به مدیر مسئولی گل علی بابایی به صورت ماهانه به چاپ می رسد.