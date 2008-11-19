گزارش جدید آژانس درباره ایران تا پایان امروز میان اعضا توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دیپلمات های حاضر در مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی از توزیع گزارش های جدید مربوط به برنامه های هسته ای ایران و سوریه در اواخر امروز خبر دادند.

بازرسی ها از سوریه از سال گذشته و از زمانی که ایالات متحده دمشق را به تلاش برای تولید پلوتونیوم متهم کرد جدی شد.

آمریکا ادعا کرده است سایت تخریب شده سوریه در حمله رژیم صهیونیستی، سایتی برای تولید پلوتونیوم بوده است.

با وجود صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای ایران و تایید این موضوع از سوی آژانس، آمریکا جمهوری اسلامی را به تلاش برای دستیابی به سلاح های هسته ای متهم می کند.