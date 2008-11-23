واگذاری سهام پیام منتفی شد/ با قدرت در لیگ و جام حذفی شرکت می کنیم

علی صلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت فروش سهام این باشگاه گفت: تا پایان نیم فصل نخست لیگ برتر بحث فروش سهام باشگاه منتفی شد و شاکری هم جدی تر از گذشته در اندیشه حل مشکلات مالی باشگاه است. در همین راستا طی چند فقره چک، 5/16 درصد قرارداد بازیکنان را پرداخت کرده است و تمام این چک ها تا پایان نیم فصل نقد خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از هواداران تیم پس از کسب یک امتیاز پیام از راه آهن، به هر کدام از بازیکنان مبلغ یک میلیون ریال پاداش داده است، ادامه داد: در آن دیدار بازیکنان با توجه به اینکه 14 روز تمرین نکرده بودند، با غیرت و تعصبی مثال زدنی به میدان رفتند و اجازه ندادند میزبان با پیروزی زمین مسابقه را ترک کند. قطعا این تساوی برای ما نتیجه بسیار خوبی بود.

مدیرعامل باشگاه پیام مشهد درمورد برنامه این تیم برای آینده اظهار داشت: ما با قدرت در مسابقات لیگ و جام حذفی به میدان می رویم. البته قرار بود روز پنجم آذرماه نخستین دیدار خود در جام حذفی را برگزارکنیم اما به علت نامشخص بودن حریفمان، تا بازی بعدی برابر مقاومت سپاسی، مسابقه ای را پیش رو نخواهیم داد و با استراحت کامل در آن دیدار به میدان می رویم.

وی در مورد دلایل عدم عقد قرارداد با حنطه به عنوان مربی تیم خاطرنشان کرد: وی روز نخستی که قرار بود در تمرینات شرکت کند، نیامد. حنطه اعلام کرده بود تا زمانیکه قرارداد رسمی بین وی و باشگاه منعقد نشود، در تمرینات شرکت نمی کند، به همین دلیل قراردادش را امضا نکردیم.

صلاحی در پایان در مورد سمت خداداد عزیزی در باشگاه پیام گفت: خداداد به عنوان قائم مقام و سهامدار باشگاه، با ما همکاری می کند.