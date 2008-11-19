گودرزی در این باره به خبرنگار مهر گفت: متن نمایش "هفت خاج رستم" را یارعلی پورمقدم نوشته و محمود استادمحمد و خسرو احمدی در آن بازی می‌کنند. این نمایش برخلاف نامش ارتباط مستقیم به شاهنامه ندارد و به نوعی موضوع خود را از آن وام گرفته است.

وی در ادامه افزود: داستان نمایش درباره فردی است که به شغل نگهبانی یک چاه نفت مشغول است و ماجراهایی برای او اتفاق می‌افتد. داریوش پیرو طراحی صحنه "هفت خاج رستم" را بر عهده دارد و نیما گودرزی دستیار کارگردان این نمایش است.

گودزری گفت: قرار بود "هفت خاج رستم" را سه ماه اول سال 87 به صحنه ببرم، اما با توجه به انتقال زمان اجرای تعدادی از نمایش‌های زمستان 86 به سال جدید و درگیری من در تولید یک مجموعه، اجرای این نمایش به آذر موکول شده است.

این هنرمند تئاتر نمایش "حریر سرخ صنوبر" را سال 85 در تالار قشقایی تئاتر شهر روی صحنه آورده است.