خودکفایی در تولیدات کشاورزی با کشت ارقام جدید دیم محقق می شود

محمد علی نوروززاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر میانگین عملکرد محصول جو دیم در کشور بالغ بر یک تن و 300 کیلوگرم درهکتار است و در سال جاری دو رقم جدید در مناطق معتدل و سرد، دو رقم جدید در مناطق گرمسیر و یک رقم جدید جو دیم در مناطق سرد معرفی شده است.

مدیرکل دفتر ترویج و بهبود نظامهای ترویجی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: امسال در بخش باغبانی مقرر شده کلیه ارقام جدید دیم در اراضی شیب دارکم بازده مورد استفاده قرار گیرد، به نحوی که در اراضی کم بازده و دارای شیب بالاتراز 12 درصد درختان مثمر بادام، زیتون، گردو، پسته، انگور و انار زیر کشت می روند.

وی با اشاره به تبدیل اراضی شیب دار به باغات مثمر در سال جاری عنوان کرد: استفاده از درختان مثمر دراراضی کم بازده علاوه برجلوگیری از فرسایش خاک، منجر به افزایش تولید و درآمد بهره برداران می شود.

نوروززاده اظهار داشت: میزان تولید نخود در شرایط دیم بالغ بر 540 کیلوگرم درهکتار است که میزان عملکرد این محصول با استفاده از ارقام جدید نخود دیم به بیش از 800 کیلوگرم در هکتار افزایش می یابد.

وی میزان تولید لوبیا در شرایط دیم را معادل هزار و 400 کیلوگرم خواند و افزود: ارقام جدید عملکردی بالغ بر هزار و 580 تا 600 کیلوگرم را به دنبال دارد، ضمن اینکه میزان عملکرد ارقام جدید عدس دیم تا 550 تا 600 کیلوگرم افزایش یافته درحالی که در گذشته رقمی بالغ بر 450 کیلوگرم در هکتار بوده است.

مدیرکل دفتر ترویج و بهبود نظامهای ترویجی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: از19 میلیون هکتار اراضی بخش کشاورزی بالغ بر حدود 9 میلیون هکتار به صورت دیم است که با مدیریت جامع تولید در اراضی دیم می توان به خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی دست یابیم.

وی تصریح کرد: میزان سطح زیرکشت جو دیم بالغ بر 943 هزار و 993 هکتار، سطح زیر کشت نخود دیم 568 هزار و 242 هکتار، سطح زیرکشت عدس دیم 196 هزار و 243 هکتار و سطح زیرکشت گلرنگ دیم معادل 3 هزار و 700 هکتار است.