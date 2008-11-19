احمدی نژاد: آزادی فلسطین قطعا محقق خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد امروز در حاشیه اجلاس شهرداران پایتختها و کلان شهرهای آسیایی در دیدار با شهردار قدس اظهار داشت: در ایران نام و آرمان فلسطین جزء بالاترین شعارها و خواست عمومی مردم ما است و تا آخرین لحظه در کنار آنها خواهیم ایستاد.



شهردار قدس نیز در این دیدار با ابلاغ بهترین سلام های گرم دولت و مردم فلسطین به دولت و مردم ایران گفت: احساس مردم فلسطین نسبت به مردم ایران احساس عمیق و بلندی است.

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