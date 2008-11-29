دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی عجله نکند/ تعیین حداقل دستمزد کارگران براساس نرخ تورم

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با مهر و در پاسخ به سئوال نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: یکی از مهم ترین مواردی که در تعیین حداقل دستمزد کارگران در هر سال مورد توجه قرار می گیرد نرخ تورمی است که توسط بانک مرکزی اعلام می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: از موارد بسیار مهمی که در زمان تعیین نرخ دستمزد باید لحاظ شود در نظر گرفتن شرایط هر دو گروه یعنی کارگر و کارفرما است که باید تعادل برقرار شود.

ثروتی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: حداقل نرخ دستمزد کارگران باید به نحوی تعیین شود که درآن میزان بهره وری کارگر، میزان تورم و سبد هزینه های خانوار مد نظر قرار گرفته باشد.

وی در خصوص امکان اعمال یارانه ها در محاسبه حداقل دستمزد کارگران تاکید کرد: بحث طرح تحول اقتصادی و مسئله یارانه ها تا به قانون تبدیل نشود نمی تواند در حقوق و دستمزد کارگر مورد محاسبه قرار گیرد.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: طرح تحول اقتصادی به نوعی در برنامه های سوم و چهارم توسعه با عناوین قوانین زیربنایی، نظام توزیع گمرک، مالیات، بانکداری و اصلاحات دیگر مورد نظر دولت مطرح بوده است.

ثروتی با طرح این سئوال که آیا دولت در اجرای این موارد موفق بوده است؟ گفت: چون دولت نتوانسته به حل مسائل مختلف در حوزه های یاد شده دست یابد؛ بنابراین اجرای طرح تحول اقتصادی واجب است تا از این طریق ساختار مصرف در کشور متحول شود.

وی همچنین به مصرف بالای انرژی در کشور اشاره کرد و افزود: کشور چین 1.5 میلیارد نفر جمعیت دارد و ما با جمعیت 70 میلیون نفری خود 1.5 برابر آنها انرژی مصرف می کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: ما در کشورمان 4 برابر اروپا گاز مصرف می کنیم و چون قیمت مصرف گاز در کشور پایین است بنابراین ما هیچ تلاشی برای استفاده بهینه و صرفه جویی به عمل نمی آوریم.

به گفته ثروتی افزایش قیمتها بر اثر اجرای طرح تحول اقتصادی می تواند مصارف را کاهش دهد به نحوی که بتوان منابع صرفه جویی شده را در تولید اشتغال به کار گرفت.

وی گفت: ما در کشور منابع خوبی داریم ولی متاسفانه توان احصاء آنها را نداریم و اگر بتوانیم نفت را خودمان استخراج کنیم دیگر لازم نیست آن را به صورت خام صادر کنیم و می توانیم آن را به دهها نوع محصول تبدیل کنیم و از کنار این تولیدات اشتغالزایی داشته باشیم.

این نماینده مجلس ادامه داد: متاسفانه دولت نتوانسته مصوبات را به خوبی اجرا کند به نحوی که در حال حاضر یک خانواده ای که 2 دستگاه ماشین دارد از یارانه 500 هزار تومانی استفاده می کند و یک خانواده 5 نفری تحت پوشش کمیته امداد نیز 50 هزار تومان می گیرند.

وی خاطر نشان کرد: گزارشات کارگروه تحولات اقتصادی با نظرات دولت متفاوت است به نحوی که کارگروه اعلام می کند با اجرای طرح تحول قیمتها افزایش می یابد و دولت نیز اصرار به اجرای طرح دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: به هر حال اگر یارانه ها برداشته شود معلوم نیست درآمد واحدهای تولیدی چقدر دچار بحران و نوسان شود ولی هر مشکلی که پیش بیاید دامن کارگران را نیز خواهد گرفت.