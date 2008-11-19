فولاد با دست خالی تهران را ترک خواهد کرد

مدافع تیم فوتبال استقلال تهران درگفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: فولادی ها تیم یک دست و منسجمی دراختیار دارند. خصوصا اینکه زیر نظر مربی کاربلدی هم کارمی کنند.

وی افزود: بازیکنان فولاد خوزستان به واسطه پیروزی های ارزشمندی که طی چند هفته اخیر به دست آورده اند، قطعا با شرایط روحی کاملا مساعدی سفر خود را به تهران انجام می دهند. البته از آنجا که ما مصمم به پیروزی هستیم، اجازه نمی دهیم با حفظ این شرایط تهران را ترک کنند.

شکوری با اشاره به بهبودی آسیب دیدگی خود خاطرنشان کرد: مصدومیتم کاملا برطرف شده است طوری که می توانم با آمادگی کامل بازی کنم. اگر از سوی قلعه نویی اجازه بازی پیدا کنم، بهترین بازی خود را ارائه خواهم داد.

مدافع تیم فوتبال استقلال تاکید کرد: با حضور دوباره تماشاگران در ورزشگاه آزادی، استقلال می تواند یکی از بهترین و زیباترین بازی های نیم فصل خود را به نمایش بگذارد.