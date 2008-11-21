روزهای پاک هوای تهران 5 برابر کاهش یافته است

مدیر کل محیط زیست استان تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزای مهر با اعلام این خبر گفت: در مقایسه با هشت ماهه اول سال گذشته که هوای تهران از نظر آلاینده ذرات معلق، 78 روز در وضعیت پاک قرار داشت، این وضعیت در سال جاری، به 14 روز از روزهای سال کاهش یافته است.

روز جمعه هفته گذشته سازمان ملل متحد با هشدار نسبت به آلودگی هوا در سراسر جهان و به ویژه قاره آسیا طی گزارشی اعلام کرد تهران جزو ۱۳ شهرخطرناک دنیا از نظر آلودگی هوا قرار دارد.

مدیرکل محیط زیست استان تهران در این باره به خبرنگار مهر گفت: موضوع آلودگی هوای تهران امر تازه ای نیست و شرایط امسال هوای تهران از نظر ذرات معلق نسبت به مدت مشابه در سال قبل نامطلوب تر است. چنانکه تعداد روزهای ناسالم در هشت ماه سال جاری، 46 روز بوده و یک روز نیز در شرایط بسیار ناسالم قرار داشته است.

صدوق ادامه داد: با این همه شاخص کیفیت هوا به لحاظ آلاینده منواکسید کربن در هشت ماه سال جاری، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته مطلوب تر بوده است.

این در حالی است که پیش از این دکتر یوسف رشیدی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران به خبرنگار مهر گفته بود: میزان آلودگی هوای شهر تهران تنها در 15 روز از سال گذشته از حد استانداردها فراتر بود اما در سال جاری تا کنون این مسئله به 46 روز افزایش یافته است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، تنها در شهر تهران دست کم 4000 نفر در سال به علت عوارض ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند.

مدیرکل محیط زیست استان تهران در ادامه با مقایسه آبان ماه و مهرماه سال جاری به خبرنگار مهر گفت: کیفیت هوا از نظر آلاینده منواکسیدکربن و ذرات معلق در آبان ماه سال جاری نسبت به مهرماه در وضعیت مطلوب تری قرار داشته است.

صدوق اضافه کرد: از لحاظ ذرات معلق، وضعیت سالم از 24 روز در مهرماه سال 87، به 20 روز در آبان ماه سال جاری کاهش یافته اما وضعیت ناسالم درهیچیک از روزهای مهر و آبان ماه سال جاری وجود نداشته است. همچنین کیفیت هوا از لحاظ آلاینده منواکسید کربن و ذرات معلق در آبان ماه سال 87، نسبت به سال گذشته در وضعیت مطلوب تری قرار داشته است.

وسایل نقلیه موتوری مهمترین آلوده کننده شهر تهران به حساب می آید و برخی کارشناسان معتقدند که خودروها و کارخانجات صنعتی حاشیه تهران عامل 80 درصد آلودگی این شهر هستند.

بر اساس آخرین برآوردها سه و نیم میلیون خودرو و بیشتر از چهار میلیون موتورسیکلت در تهران تردد می کنند.

بر اساس آمارهای رسمی حدود 34 درصد مسافران داخل شهر تهران با وسایل نقلیه عمومی نظیر تاکسی، اتوبوس و مترو جا به جا می شوند و بقیه شهروندان از وسایل شخصی استفاده می کنند.

بر اساس گزارشی که دانشگاه تهران نزدیک به 3 سال پیش منتشر کرد، افزایش منواکسید کربن در هوای تهران، میزان مرگ و میر بر اثر عوارض قلبی را در این شهر افزایش داده است.