دولت مصمم به اجرای عدالت و توزیع هدفمند یارانه هاست

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به زنجان ،‌ دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در اولین روز سفر خود به این استان در ادامه دور دوم سفرهای استانی ،‌ در ورزشگاه زنجان به سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: کمتر کسی است که به زنجان سفر کند و به آن دل نبندد چرا که زنجان "دارالایمان" است.

وی افزود: در سفرهای استانی یک بار دیگر وظایف دولت اسلامی را پیگیری می کنیم، در سفر اول مسئولیت عدالت را بازخوانی کردیم. عدالت ؛ مسئولیت اول و محور کارهای اسلامی است ، عدالت در خدمتگزاری و توزیع فرصت ها و امکانات و گزارش به ملت عزیز ایران درباره کارهای مختلف ارائه کردن است.

وی همچنین گفت: ما مصمم هستیم پوشش سهام عدالت را تا پایان سال به 42 میلیون نفر برسانیم و همچنین مصمم هستیم یارانه ها را به صورت هدفمند و عادلانه بین مردم توزیع کنیم.

وی اضافه کرد: همچنین دولت مصمم است امکانات دولتی و فرصت های دولت را عادلانه توزیع کند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: موضوع دوم صیانت از عزت ملت است و کارهایی که باید در عرصه داخلی و جهانی انجام شود تا ملت ما همچنان سرافراز بماند.

احمدی نژاد وظیفه دیگر دولت اسلامی را حفظ وحدت ملت برشمرد و تصریح کرد: وحدت و پیروی از خط ولایت رمز پیروزی یک ملت است چرا که وحدت عنصر پیروزی است و اگر ملتی استعدادهای مادی را نیز در اختیار داشته باشد اما وحدت و همدلی نداشته باشد ؛ به قله های عزت و پیشرفت نخواهد رسید.

رئیس شورای عالی امنیت ملی در ادامه خاطرنشان کرد: وحدت رمز ماندگاری ، عزت ، موفقیت و استقلال یک ملت است و دولت و ملت باید دست به دست هم دهند تا وحدت بی نظیری که امروز به لطف خداوند و استقرار ولایت در سرزمین نورانی ایران حاکم است را حفظ کنیم.

وی افزود: در طول سالهای اخیر آنچه که ما را به پیروزی رسانده وحدت است و همین وحدت بود که ما را بر طاغوت و قدرتهای بزرگ غلبه داد و در جنگ تحمیلی و دفاع هشت ساله پیروز کرد.وحدت است که در طول 30 سال در طول عرصه دفاع مقدس ملت ایران را در برابر همه توطئه ها و آشوب ها پیروز کرد.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع هسته ای کشورمان اظهار داشت: در مسئله تاریخ ساز هسته ای ملت ما با وحدت و استقامت در مقابل قدرتهای بزرگ پیروز شد و لذا وحدت است که امروز نه تنها در بین ملت ایران بلکه در بین همه ملت ها، شور، نشاط، امید و انگیزه هر کس به سمت افتخار و عزت را زنده نگاه داشته است.

وی با تاکید بر اینکه دولت موظف است از وحدت ملی صیانت کند گفت: دست هایی که بخواهند علیه وحدت ملی کاری کنند ملت ایران آنها را قطع خواهد کرد.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به شرایط امروز جهانی خاطرنشان کرد: همه قدرتهای جهان علاقه مند بودند عزت و استقلال ملت ایران را بشکنند به گونه ای که آنان در صدد بودند فناوری ارزشمند صلح آمیز هسته ای و تعیین کننده در عرصه جهانی که عامل پیشرفت ما ست و فناوری بی نظیری است که می تواند سرعت توسعه ما را 10 برابر کند،‌ را متوقف کند.

دکتر احمدی نژاد افزود: دشمنان ما حاضر بودند با موضوع هسته ای کنار بیایند اما می خواستند عزت و استقلال ملت ایران را زیر پا بگذارند و با ما به عنوان انسان دست نشانده و تحت مقررات و ضوابط خود رفتار کنند تا ما مامور انجام سخنان آنان شویم ،‌ به این معنا که به جای یک ملت مستقل و اثرگذار تحت مدیریت آنان عمل کنیم.

وی ادامه داد: آنچه که ما را در برابر دشمنان پیروز کرد وحدت بود ، وحدتی که شما مردم عزیز نشان دادید و پشت سر رهبر معظم انقلاب ایستادید.

رئیس جمهور همچنین گفت: شما ملت ایران با ایستادگی خود در دهان ابرقدرت ها زدید و مردم ایران امروز در همه جهان عزیزترین مردم هستند و قدرتها از شکست ملت ایران مایوسند.

دکتر احمدی نژاد در ادامه تصریح کرد: برخی قدرتها امروز هم حرفهایی گنده تر از دهان خود می زنند و به ظاهر این است که قیافه ابرقدرتی به خود می گیرند و در مقابل ملت ما فخر می فروشند اما حقیقت این است که به دلیل ایستادگی و همدلی شما در دل کوچکترین امیدی به شکستن ملت ایران ندارند و تنها از سازوکارهای استعماری خود دم می زنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: هم اکنون می خوهم از زبان شما به قدرت های جهان بگویم که "اینجا زنجان است، دیار دلاورمردان و غواصان بی نام و نشان"، لذا بدانید امروز برای مقابله با شما و تودهنی زدن به شما فقط و فقط جوانان زنجانی کفایت می کنند.

رئیس جمهور خطاب به ابرقدرت ها گفت: بدانید در دل این مردم آتشفشان ایمان و عشق شعله ور است و اگر هر کسی در دنیا به خودش اجازه دهد به منافع این مردم تعارض کند جوانان زنجانی آنچنان تودهنی به او خواهند زد که راه خانه خود را گم کنند.

دکتر احمدی نژاد همچنین با بیان اینکه ملت ایران صلح طلب و خواهان اجرای عدالت در مناسبات جهانی است خاطرنشان کرد: بدون عدالت صلح امکان پذیر نخواهد بود و این ملت ایران است که پرچم عدالت را در جهان برافراشته است.

وی تصریح کرد: ابرقدرت هایی که تاکنون هرچه توانسته اند ظلم کرده اند اکنون شعار عدالت می دهند و من می خواهم در اینجا بگویم که عدالت بهترین هدیه خداوند است لذا اگر شما مستکبران خیال می کنید با روحیه استکبارانه می توانید پرچم عدالت را بلند کنید و تحت آن ظلم به ملت ها را ادامه دهید، ملت ایران و همه ملت های آزاده جهان در برابر شما خواهند ایستاد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اگر زورگویان جهان شعار عدالت می دهند باید عدالت را از خود شروع کنند و حداقل از ظلم و جنایت ها دست برداشته و عذرخواهی کنند و از عراق ، افغانستان و فلسطین خارج شوند.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: بهتر است ابرقدرتها اجازه دهند ملت ها آزادانه و سرافراز زندگی کنند لذا اگر بخواهید پرچم عدالت را به دروغ بلند کنید بدانید ملت ها بیدار و هوشیارند و شما را سر جای خود خواهند نشاند.

ادامه دارد...