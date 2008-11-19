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۲۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۲۷

نمایشگاه تجسمی به نفع ایتام ایدز برپا می‌شود

نمایشگاه تجسمی به نفع ایتام ایدز برپا می‌شود

نمایشگاه و فروشگاه آثار هنری تجسمی همزمان با روز جهانی مبارزه با ایدز به نفع ایتام ایدز در موزه هنرهای دینی برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای دینی امام علی (ع) اعلام کرد این نمایشگاه شامل آثار نقاشی، خوشنویسی، عکس و... است و ساعت 16 دوشنبه چهارم آذرماه همزمان با روز جهانی مبارزه با ایدز آغاز به کار می‌کند.

نمایشگاه تجسمی به نفع ایتام ایدز از پنجم تا سیزدهم آذرماه ساعت 9 تا 18 برای بازدید عموم دایر است و علاقمندان می‌توانند به خیابان ولی عصر (عج)، بلوار اسفندیار، شماره 35 مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با 22024848 تماس بگیرند.

تمام عواید حاصل از فروش آثار هنری نقاشی، خوشنویسی، عکس و... به نفع حمایت از ایتام ایدز استفاده خواهد شد.

کد مطلب 786391

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