به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای دینی امام علی (ع) اعلام کرد این نمایشگاه شامل آثار نقاشی، خوشنویسی، عکس و... است و ساعت 16 دوشنبه چهارم آذرماه همزمان با روز جهانی مبارزه با ایدز آغاز به کار می‌کند.

نمایشگاه تجسمی به نفع ایتام ایدز از پنجم تا سیزدهم آذرماه ساعت 9 تا 18 برای بازدید عموم دایر است و علاقمندان می‌توانند به خیابان ولی عصر (عج)، بلوار اسفندیار، شماره 35 مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با 22024848 تماس بگیرند.

تمام عواید حاصل از فروش آثار هنری نقاشی، خوشنویسی، عکس و... به نفع حمایت از ایتام ایدز استفاده خواهد شد.