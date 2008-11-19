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۲۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۵۹

چهار باشگاه بسکتبال در قشم فعال است

چهار باشگاه بسکتبال در قشم فعال است

قشم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بسکتبال قشم گفت: در حال حاضر چهار باشگاه بسکتبال، 15 مربی بسکتبال دارای کارت مربیگری و 18 داور رسمی در سطح شهرستان قشم فعالیت دارند.

حبیب بازماندگان ظهر امروز در نشت هیئت بسکتبال شهرستان قشم با اشاره به برگزاری مسابقات بسکتبال در چهار رده مینی بسکتبال، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان افزود: مسابقات تمام رده های سنی همچنین مسابقات بسکتبال پیشکسوتان تا پایان سال جاری اجرا می شود.

وی اضافه کرد: بیش از یک هزار ورزشکار بسکتبالیست در قالب تیمهای بسکتبال فعالیت دارند.

بازماندگان با اشاره به استعدادیابی ورزشکاران بسکتبال اظهار داشت: با اجرای طرح ها و برنامه های جدبد ،در نظر است بسکتبال در سطح شهرستان قشم هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی رشد و توسعه یابد.

کد مطلب 786400

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