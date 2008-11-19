چهار باشگاه بسکتبال در قشم فعال است

حبیب بازماندگان ظهر امروز در نشت هیئت بسکتبال شهرستان قشم با اشاره به برگزاری مسابقات بسکتبال در چهار رده مینی بسکتبال، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان افزود: مسابقات تمام رده های سنی همچنین مسابقات بسکتبال پیشکسوتان تا پایان سال جاری اجرا می شود.

وی اضافه کرد: بیش از یک هزار ورزشکار بسکتبالیست در قالب تیمهای بسکتبال فعالیت دارند.

بازماندگان با اشاره به استعدادیابی ورزشکاران بسکتبال اظهار داشت: با اجرای طرح ها و برنامه های جدبد ،در نظر است بسکتبال در سطح شهرستان قشم هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی رشد و توسعه یابد.