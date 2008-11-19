پالایشگاه فاز 9 پارس جنوبی به تولید مستمر رسید

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، سید مرتضی امامی عصر امروز در جمع شماری از خبرنگاران افزود: گاز فاز شش پارس جنوبی از اواخر مهر ماه امسال به منظور شیرین سازی وارد پالایشگاه فاز 9 شده و از حدود یک ماه گذشته پس از شیرین سازی به خط لوله سراسری منتقل شده است .

وی پیشرفت کلی فازهای 9 و 10 را حدود 95 درصد اعلام و تصریح کرد: تا پیش از زمستان امسال، فازهای 9 و 10 پارس جنوبی با ظرفیت روزانه 50 میلیون متر مکعب راه اندازی می شود .