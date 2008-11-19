پالایشگاه فاز 9 پارس جنوبی به تولید مستمر رسید

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، سید مرتضی امامی عصر امروز در جمع شماری از خبرنگاران افزود: گاز فاز شش پارس جنوبی از اواخر مهر ماه امسال به منظور شیرین سازی وارد پالایشگاه فاز 9 شده و از حدود یک ماه گذشته پس از شیرین سازی به خط لوله سراسری منتقل شده است.
وی پیشرفت کلی فازهای 9 و 10 را حدود 95 درصد اعلام و تصریح کرد: تا پیش از زمستان امسال، فازهای 9 و 10 پارس جنوبی با ظرفیت روزانه 50 میلیون متر مکعب راه اندازی می شود.
مدیر فازهای 9 و 10 با بیان این که پالایشگاه فاز 10 آذر ماه امسال در مدار تولید قرار می گیرد، گفت: برای راه اندازی فاز 10 به صورت موقت از فاز هفت، گاز دریافت کرده و تصفیه خواهد شد.
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