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۲۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۸:۱۴

پالایشگاه فاز 9 پارس جنوبی به تولید مستمر رسید

پالایشگاه فاز 9 پارس جنوبی به تولید مستمر رسید

بوشهر - خبرگزاری مهر :مدیر فازهای 9 و 10 پارس جنوبی گفت: پالایشگاه فاز 9 پارس جنوبی به مرحله تولید مستمر رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، سید مرتضی امامی عصر امروز در جمع شماری از خبرنگاران افزود: گاز فاز شش پارس جنوبی از اواخر مهر ماه امسال به منظور شیرین سازی وارد پالایشگاه فاز 9 شده و از حدود یک ماه گذشته پس از شیرین سازی به خط لوله سراسری منتقل شده است.

وی پیشرفت کلی فازهای 9 و 10 را حدود 95 درصد اعلام و تصریح کرد: تا پیش از زمستان امسال، فازهای 9 و 10 پارس جنوبی با ظرفیت روزانه 50 میلیون متر مکعب راه اندازی می شود.

مدیر فازهای 9 و 10 با بیان این که پالایشگاه فاز 10 آذر ماه امسال در مدار تولید قرار می گیرد، گفت: برای راه اندازی فاز 10 به صورت موقت از فاز هفت، گاز دریافت کرده و تصفیه خواهد شد.

کد مطلب 786402

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