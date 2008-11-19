ورزشگاه آل مکتوم در تسخیر تماشاگران ایران/ داور یار دوازدهم امارات

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و امارات نزدیک به 1000 تماشاگر ایرانی با در دست داشتن پرچم کشورمان در جایگاه ویژه مستقر شده اند و با فریادهای خود جو ورزشگاه را کاملا در اختیار دارند.

لیدرهای تیم ملی به خوبی تماشاگران را سازماندهی کرده اند و صدای تشویق ایرانی ها، مسئولان ورزشگاه آل مکتوم را وادار کرده تا برای خنثی کردن صدای تماشاگران ایران ، بلندگوهای ورزشگاه را روشن کنند و صدای ضبط شده را پخش کنند.

تاکنون نزدیک به 3 هزار تماشاگر اماراتی وارد ورزشگاه شده اند و پیش بینی می شود در فاصله 15 دقیقه تا شروع بازی اغلب سکوهای ورزشگاه را پرکنند.

حاشیه های دیگری از دیدار ایران و امارات را می خوانید :

*رحمتی ، خطیبی و محمدی به عنوان اولین بازیکنان تیم ملی وارد حاشیه زمین ورزشگاه آل مکتوم شدند و از چمن ورزشگاه بازدید کردند.

* هوای شهر دبی خنک و بهاری است و برای برگزاری یک مسابقه شرایط بسیار مساعدی دارد.

* پلیس امارات بدلیل حضورجمعی از مقامات سیاسی این کشور در ورزشگاه تدابیر امنیتی شدیدی را برای ورود و خروج تماشاگران اعمال کرده است.



* قرار است ولیعهد امارات و برادران شیخ خلیفه آل نهیان و جمعی از خاندان سلطتنتی امارات امروز در ورزشگاه آل مکتوم حضور یابند.



* نداشتن بلیط مسابقه مهمترین مشکل تماشاگران ایرانی برای ورود به ورزشگاه است که علیرغم اظهارات مقامات سفارت ایران هیچگونه تسهیلاتی برای ایرانی ها در نظر گرفته نشده است.

* مقامات سیاسی و تجار امارات پاداش های هنگفتی را برای شکست تیم ملی ایران در نظر گرفته اند تا بازیکنان امارات با انگیزه های روحی بالایی مقابل ایران حاضر شوند.

* شرکت هواپیمایی امارات یکی از اسپانسرهای کنفدراسیون فوتبال آسیا که به هیچ وجه علاقمند نمی خواهند تیم ملی فوتبال کشورشان از گردونه این مسابقات خارج شود، پاداش ویژه ای را برای شکست ایران در دیدار امشب در نظرگرفته است.

* کیومرث هاشمی، مهدی محمد نبی، حمید استیلی و ناصرحجازی ازجمله تماشاگران ویژه دیدار ایران وامارات هستند.

* نزدیک به 20 خبرنگار و عکاس ایرانی در ورزشگاه حضور دارند و به ثبت وقایع و حواشی این دیدار می پردازند.

* دومنیک دستیار متسو هدایت تیم فوتبال امارات را در دیدار امشب بر روی نیمکت تیم ملی فوتبال امارات خواهد نشست. آریگو ساکی مشاور ایتالیایی تیم فوتبال امارات شب گذشته پس از ارائه نظرات فنی خود به کادر فنی امارات را به مقصد ایتالیا ترک کرد.

* اماراتی ها به داور دیدار ایران و امارات بسیار امیدوارند و انتظار دارند این داور مالزیایی که در گرفتن ضربات پنالتی بسیار سختگیر است می تواند یار دوازدهم امارات باشد.