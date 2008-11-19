سه دستورالعمل سازمان بهزیستی برای پیشگیری از حوادث / عملکرد مهر مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فقیه دقایقی پیش در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر اظهار داشت: عملکرد رسانه های مختلف به خصوص خبرگزاری مهر در انتشار اخبار بهزیستی مطلوب بوده است و این سازمان سعی دارد در تعامل و همکاری گسترده با رسانه ها شمار اخبار اجتماعی به خصوص در بعد ایجاد انگیزه های مثبت و نیز افزایش آگاهیهای اجتماعی را بالا ببرد.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص برنامه های بهزیستی برای جلوگیری از تکرار حوادثی مشابه جریانات شیرخوارگاه زنجان خاطرنشان کرد: پس از پیگیری پرونده آن واقعه ناگوار قانون در مورد متهمان آن پرونده اعمال شد و برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه سه دستور العمل در دستور کاری سازمان بهزیستی قرار گرفت.

فقیه گزینش مربیان به صورت تخصصی، آموزش مربیان استخدام شده به صورت مستمر و نیز نصب دوربین در شیرخوارگاهها را دستورالعملهای یاد شده عنوان کرد.

وی تاکید کرد: دوربین های مدار بسته در شیرخوارگاهها به دلیل عدم توانایی بیان وقایع از سوی شیرخواران نصب شده اند اما برای اماکن نگهداری سایر بی سرپرستان در مقاطع بالاتر سنی این اقدام انجام نشده است زیرا باید حریم خصوصی این افراد را محترم شمرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به دیگر سئوال مهر در خصوص نحوه ورود سازمان به مسائلی از قبیل آنچه که چندی پیش با اخراج دانش آموزی معلول از مدرسه رخ داد، یادآور شد: تعامل بهزیستی با آموزش و پرورش در سطوح عالی وجود دارد اما به دلیل گستردگی کار برخی مسائل ممکن است روی دهد.

فقیه تصریح کرد: سازمان بهزیستی بر اساس وظایف قانونی خود و نیز در اجرای قانون جامع حمایت از معلولان به حضور این قشر در جامعه اصرار دارد هر چند که آنها نمی توانند در حد و اندازه های افراد سالم در جامعه ظاهر شوند.